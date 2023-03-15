Две женщины пострадали в Волгограде в ДТП с маршруткой № 46С





В Волгограде два человека получили травмы различной степени тяжести при столкновении трех машин, в том числе маршрутного такси № 46С, в Краснооктябрьском районе 15 марта. Авария, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла на улице Атласова.

– По предварительным данным, в 08.30 28-летний фургона «ГАЗ-2747» напротив дома № 61 по улице Ополченской при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с Mitsubishi Outlander, – прокомментировали в главке полиции. – От удара иномарку откинуло на Peugeot, следовавшего по встречной полосе.

Помощь медиков, по информации полицейских, потребовалась двух женщинам. Одна из них – 66-летняя пассажирка маршрутки № 46С, другая – 56-летняя волгоградка – находилась в салоне Mitsubishi.

Напомним, на минувшей неделе одна из маршруток № 46С подверглась обстрелу неизвестными. Инцидент произошел на улице Героев Шипки.