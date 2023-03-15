Происшествия

Две женщины пострадали в Волгограде в ДТП с маршруткой № 46С

Происшествия 15.03.2023 16:08
0
15.03.2023 16:08


В Волгограде два человека получили травмы различной степени тяжести при столкновении трех машин, в том числе маршрутного такси № 46С, в Краснооктябрьском районе 15 марта.  Авария, по сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, произошла на улице Атласова. 

– По предварительным данным, в 08.30 28-летний фургона «ГАЗ-2747» напротив дома № 61 по улице Ополченской при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с Mitsubishi Outlander, – прокомментировали в главке полиции. –  От удара иномарку откинуло на Peugeot, следовавшего по встречной полосе. 

Помощь медиков, по информации полицейских, потребовалась двух женщинам. Одна из них – 66-летняя пассажирка маршрутки № 46С, другая – 56-летняя волгоградка – находилась в салоне Mitsubishi.

Напомним, на минувшей неделе одна из маршруток № 46С подверглась обстрелу неизвестными. Инцидент произошел на улице Героев Шипки. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.03.2023 12:58
Происшествия 15.03.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 10:41
Происшествия 15.03.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.03.2023 09:57
Происшествия 15.03.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 18:46
Происшествия 14.03.2023 18:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 13:36
Происшествия 14.03.2023 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 13:11
Происшествия 14.03.2023 13:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 12:44
Происшествия 14.03.2023 12:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 11:56
Происшествия 14.03.2023 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.03.2023 11:14
Происшествия 14.03.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 18:04
Происшествия 13.03.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 14:20
Происшествия 13.03.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 11:01
Происшествия 13.03.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 10:12
Происшествия 13.03.2023 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 10:05
Происшествия 13.03.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.03.2023 09:59
Происшествия 13.03.2023 09:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:54
«Давайте жить дружно»: в Волгограде задумались об уроках гуманного соседства с бездомными животнымиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
«Его называли батей»: в Волгограде увековечили память полковника, разминировавшего Мамаев курганСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде осудили двух подпольных торговцев сигаретамиСмотреть фотографии
16:46
Неожиданный поворот: снос бывшего магазина «МАН» в Волгограде остановило дело о займеСмотреть фотографии
16:08
Две женщины пострадали в Волгограде в ДТП с маршруткой № 46ССмотреть фотографии
15:30
Сурский сквер в центре Волгограда лишился асфальта и кустовСмотреть фотографии
14:51
Бочаров обсудил с полпредом ЮФО Устиновым меры при ЧССмотреть фотографии
14:14
В Волжском директора школы обвиняют в халатности из-за падения ржавой шведской стенки на ученицуСмотреть фотографии
14:10
Массовая забастовка обошла стороной ПВЗ Wildberries в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:58
Играли в доктора: под Волгоградом двое детей отравились таблетками, пока их мать пьянствовала с подругойСмотреть фотографии
12:44
В сети представили постер и трейлер сериала «Операция “Неман”»Смотреть фотографии
12:19
В Волгограде предприняли попытку снести бывший «МАН» у собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров 15 марта провел встречу с руководством ПривЖДСмотреть фотографии
10:41
В Волжском при падении из окна разбилась молодая девушкаСмотреть фотографии
10:18
Освобожденного от уголовного наказания волгоградца все же осудят за ДТП под веществамиСмотреть фотографии
09:57
Прохожие увидели дым. В Волгограде в тепловой камере сгорел человек, двое пострадалиСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде изменят скандальный приказ чиновников о бездомных животныхСмотреть фотографии
07:43
В Волгограде в зоне инвестпроекта сделали дорогу из битых кирпичейСмотреть фотографии
20:52
«Упал в судорогах посреди двора»: жители хутора под Волгоградом рассказали о семье, в которой истязали 3-летнего мальчикаСмотреть фотографии
20:38
К концу рабочей недели потеплеет до +19 градусов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:59
«Боимся, что разорится»: владельца скандального завода в Новониколаевке оштрафовали на 900 рублейСмотреть фотографии
18:46
В Волгограде при падении с высотки насмерть разбился подростокСмотреть фотографии
18:31
«Пробки будут до Калмыкии»: жители юга Волгограда требуют ликвидировать дорожные заторы из-за ремонта мостовСмотреть фотографии
17:58
«Ушли» по-хорошему: депутат Илья Кошкарев отказался от мандата из-за акций британского банкаСмотреть фотографии
17:48
В Волгограде пропал пенсионер с синей спортивной сумкойСмотреть фотографии
17:45
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО считают, что инвестиции в фондовый рынок могут приносить доходСмотреть фотографии
17:24
Самое время ворваться в игру: бонусы в «Мир танков» теперь в обмен на минуты Tele2Смотреть фотографии
17:15
В поликлинике №3 Волгограда начальника отдела наказали за электронную волокитуСмотреть фотографии
16:18
Но это не всё: в Волгограде снесли забор, скрывавший могилу защитников СталинградаСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде с 20 марта появится новая остановка электричкиСмотреть фотографии
 