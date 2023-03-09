В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства происшествия, случившегося на улице Героев Шипки в Тракторозаводском районе 9 марта. Как стало известно ИА «Высота 102», неизвестные произвели выстрелы по маршрутке № 46С.

По данным информагентства, под «обстрелом» маршрутное такси оказалось, когда водитель совершил остановку. К счастью, никто в результате не пострадал – в салоне транспортного средства, со слов водителя, в этот момент не было пассажиров.

– В четверг, 9 марта, в отдел полиции в Тракторозаводском районе Волгограда поступило сообщение о том, что на ул. Героев Шипки было повреждено стекло «ГАЗели» выстрелом, предположительно, из пневматического оружия, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Устанавливаются обстоятельства происшествия.



