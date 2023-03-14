







Депутаты Волгоградской облдумы на сегодняшнем заседании приняли ряд новых мер социальной поддержки членов семей погибших и получивших увечья участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения были внесены в соответствующие законодательные акты Волгоградской области.





В частности, новый пакет мер соцподдержки предусматривает:





- компенсацию горячего питания детям погибших и получивших увечья участников СВО, являющимися учащимися 5-11 классов;

- предоставление стипендий детям данной категории;

- предоставление бесплатных сертификатов на оздоровительный отдых;

- включение членов семей погибших и получивших увечья участников СВО в список граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;

- предоставление получившим увечья участникам боевых действий бесплатных автомобилей с ручным управлением;

- выплата пособий детям погибших мобилизованных, добровольцев и контрактников в размере 1802 рубля;

- выплата пособий родителям погибших мобилизованных, добровольцев и контрактников в размере 3598 рублей;

- выплата пособий получившим увечья участникам СВО в зависимости от инвалидности в размере от 3171 до 4871 рубля.

- право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами участников СВО, получивших ранения, контузии и не имеющих на данный момент инвалидности;

- право на получение бесплатных социально-реабилитационных услуг данной категорией граждан в полустационарной форме.





Внесенные в законодательство изменения касаются распространения мер социальной поддержки на проживающие в Волгоградской области семьи, члены которых были призваны в рамках мобилизации с территории других регионов.





Напомним, с предложением принять новые меры социальной поддержки членов семей погибших и получивших ранения в ходе СВО жителей Волгоградской области выступил губернатор Андрей Бочаров на встрече с женами мобилизованных. В короткие сроки были разработаны соответствующие региональные законопроекты.



