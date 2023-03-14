Общество 14.03.2023 12:12
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14.03.2023 12:12
Депутаты Волгоградской облдумы на сегодняшнем заседании приняли ряд новых мер социальной поддержки членов семей погибших и получивших увечья участников СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения были внесены в соответствующие законодательные акты Волгоградской области.
В частности, новый пакет мер соцподдержки предусматривает:
- компенсацию горячего питания детям погибших и получивших увечья участников СВО, являющимися учащимися 5-11 классов;
- предоставление стипендий детям данной категории;
- предоставление бесплатных сертификатов на оздоровительный отдых;
- включение членов семей погибших и получивших увечья участников СВО в список граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;
- предоставление получившим увечья участникам боевых действий бесплатных автомобилей с ручным управлением;
- выплата пособий детям погибших мобилизованных, добровольцев и контрактников в размере 1802 рубля;
- выплата пособий родителям погибших мобилизованных, добровольцев и контрактников в размере 3598 рублей;
- выплата пособий получившим увечья участникам СВО в зависимости от инвалидности в размере от 3171 до 4871 рубля.
- право на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами участников СВО, получивших ранения, контузии и не имеющих на данный момент инвалидности;
- право на получение бесплатных социально-реабилитационных услуг данной категорией граждан в полустационарной форме.
Внесенные в законодательство изменения касаются распространения мер социальной поддержки на проживающие в Волгоградской области семьи, члены которых были призваны в рамках мобилизации с территории других регионов.
Напомним, с предложением принять новые меры социальной поддержки членов семей погибших и получивших ранения в ходе СВО жителей Волгоградской области выступил губернатор Андрей Бочаров на встрече с женами мобилизованных. В короткие сроки были разработаны соответствующие региональные законопроекты.
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