В Волгограде откроется центр поддержки участников СВО и их семей









Координационный центр поддержки участников СВО и их семей откроется в Волгограде в апреле 2023 года. Планируется, что учреждение разместится на базе областного центра психолого-педагогической помощи населению.

Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомсоцзащиты, центр позволит существенно упростить механизмы оказания комплекса мер поддержки. За каждой семьей будет закреплен куратор, который окажет содействие в поиске работы, получении дополнительного образования, в оказании психологической, юридической помощи, в решении других вопросов.





Поддержка будет распространяться не только на призванных в рамках частичной мобилизации, но и на служащих по контракту, добровольцев, членов их семей.





Напомним, с предложением создать подобный центр выступил на прошлой неделе губернатор Андрей Бочаров. Также будет расширен перечень других мер поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о выплате региональных пособий, предоставления бесплатных автомобилей инвалидам, об освобождении от уплаты транспортного налога и т.д.





Пакет новых мер поддержки будет рассмотрен на заседании Волгоградской облдумы завтра, 14 марта.



