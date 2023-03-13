Общество

В Волгограде откроется центр поддержки участников СВО и их семей

Общество 13.03.2023 16:58
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13.03.2023 16:58



Координационный центр поддержки участников СВО и их семей откроется в Волгограде в апреле 2023 года. Планируется, что учреждение разместится на базе областного центра психолого-педагогической помощи населению.
Как сообщили ИА «Высота 102» в  облкомсоцзащиты, центр позволит существенно упростить механизмы оказания комплекса мер поддержки. За каждой семьей будет закреплен куратор, который окажет содействие в поиске работы, получении дополнительного образования, в оказании психологической, юридической помощи, в решении других вопросов.

Поддержка будет распространяться не только на призванных в рамках частичной мобилизации, но и на служащих по контракту, добровольцев, членов их семей.

Напомним, с предложением создать подобный центр выступил на прошлой неделе губернатор Андрей Бочаров. Также будет расширен перечень других мер поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о выплате региональных пособий, предоставления бесплатных автомобилей инвалидам, об освобождении от уплаты транспортного налога и т.д. 

Пакет новых мер поддержки будет рассмотрен на заседании Волгоградской облдумы завтра, 14 марта. 

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