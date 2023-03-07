Общество

Бочаров предложил новые выплаты семьям погибших и раненых на СВО волгоградцев

Общество 07.03.2023 13:00
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07.03.2023 13:00


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил установить новые региональные выплаты членам семей погибших в СВО жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, об этом он заявил сегодня, 7 марта, на встрече с женами мужчин, находящихся в зоне специальной военной операции. 

Губернатор, поздравив женщин с наступающим праздником 8 марта, пожелал их супругам скорейшего возвращения домой с победой. И акцентировал внимание на помощи погибшим и получивших ранения воинам. 

Считаю правильным распространить действующие меры региональной поддержки погибшим военнослужащим – участникам СВО и членам их семей и на погибших добровольцев, предусмотрев дополнительную региональную выплату семьям погибших воинов — как детям, так и родителям. В свою очередь, родителям погибших участников СВО, особенно оставшимся одинокими или проживающими в сельской местности, необходимо предоставлять бесплатные социальные услуги на дому и в условиях дневного пребывания, - заявил Андрей Бочаров.

Отдельные меры поддержки Андрей Бочаров предложил предусмотреть для получивших боевые травмы и ранения. В частности, предлагается рассмотреть вопросы

— о бесплатном обеспечении участников СВО, получивших травмы, ранения и контузии, протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами;

— о бесплатном обеспечении участников СВО, получивших инвалидность, техническими средствами реабилитации;

— о дополнительном региональном ежемесячном пособии для участников СВО из числа призванных в рамках частичной мобилизации, контрактников и добровольцев, ставших инвалидами — по аналогии с ветеранами боевых действий на территории Закавказья, Прибалтики, Таджикистана, Афганистана и Чеченской Республики.

— об обеспечении всех участников СВО возможности прохождения бесплатного курса комплексной социальной реабилитации;

— о распространении услуги «Социального такси» на участников СВО, получивших ранения, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и по состоянию здоровья ограниченных в передвижении, для доставки их к социально значимым объектам и в реабилитационные центры.

Также глава региона предложил освободить участников СВО, проживающих в Волгоградской области, как ветеранов боевых действий, от уплаты транспортного налога. И при этом повысить планку необлагаемой налогом мощности автомобиля для всех ветеранов боевых действий – с нынешних 100 до 150 лошадиных сил.

– Мною принято еще одно решение — об обеспечении за счёт областного бюджета автотранспортом с ручным управлением участников боевых действий, получивших инвалидность вследствие ограничения либо утраты возможности самостоятельного передвижения в связи с получением травм в ходе боевых действий, но сохранившим возможность самостоятельного управления транспортным средством, — добавил Андрей Бочаров.

Предложенные губернатором меры будут рассмотрены на ближайшем заседании Волгоградской областной думы. Кроме того, для повышения оперативности проводимой работы Андрей Бочаров предложил создать Единый региональный центр поддержки участников СВО и членов их семей с задачами широкого информирования о действующих мерах социальной поддержки, консультирования, содействия, маршрутизации при назначении и оказании всего комплекса социальных услуг и общей координации этой работы.

Напомним, в регионе уже действует единая межведомственная система социального сопровождения участников СВО и членов их семей: единовременная выплата в размере 100 тыс. руб., льготы членов семей участников СВО в сфере образования, социального обслуживания и т.д. 

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