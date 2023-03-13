Из Волгограда направили гуманитарный груз для госпиталя в ЛНР

Общество 13.03.2023 15:59
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13.03.2023 15:59
Сотрудники налоговых органов Волгоградской области подготовили гуманитарный груз, предназначенный госпиталю в Луганской Народной Республике.
- Товары медицинского назначения, оборудование, столовые приборы, комплекты постельного белья, продукты питания в ближайшее время будут переданы лечебному учреждению, - сообщили в УФНС России по Волгоградской области.
Общий вес гуманитарной помощи - более 4 тонн. Она направлена в госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию российские военнослужащие.
Фото: УФНС России по Волгоградской области
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