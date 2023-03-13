



Сегодня 13 марта около пяти утра жителей севера Волгограда разбудили странные звуки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, их слышали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах.

– Это было похоже на какие-то взрывы, но даже не это было страшно, – поделились горожане. – Было такое ощущение, что в воздухе идут какие-то волны, ощущалась вибрация.

Также звуки, похожие на взрывы, слышали около двух часов ночи жители Советского района, проживающие около обувной фабрики.

Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области категорически заявили, что никаких происшествий в регионе не зафиксировано.