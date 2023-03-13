Происшествия

«Как-будто вибрировал воздух»: волгоградцев утром 13 марта разбудили странные звуки

Происшествия 13.03.2023 10:05
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13.03.2023 10:05




Сегодня 13 марта около пяти утра жителей севера Волгограда разбудили странные звуки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, их слышали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. 

– Это было похоже на какие-то взрывы, но даже не это было страшно, – поделились горожане. – Было такое ощущение, что в воздухе идут какие-то волны, ощущалась вибрация. 

Также звуки, похожие на взрывы, слышали около двух часов ночи жители Советского района, проживающие около обувной фабрики. 

Между тем, в ГУ МЧС по Волгоградской области категорически заявили, что никаких происшествий в регионе не зафиксировано. 


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