Волгоградский иммунолог рассказала, почему дети часто болеют

Почему мой ребенок так часто болеет? Нужно ли «прятать» его от вирусов? И так ли необходимы рекламируемые витамины? Самые популярные вопросы родителей корреспонденты ИА «Высота 102» задали аллергологу-иммунологу Татьяне Самофаловой.

Чаще всего малыши приносят в дом обычную ОРВИ. Однако классические симптомы простуды молодые мамы могут спутать и с «зубной» температурой, кашлем и насморком.

— Самая частая болезнь у малышей — ОРЗ или ОРВИ, особенно у тех, кто ходит в ясли или детский сад. Такие дети могут переносить до 8-10 (и даже больше) острых респираторных вирусных инфекций за год, — отмечает специалист ГУЗ «Консультативно-диагностической поликлиники № 2». — Схожие симптомы могут проявляться и при росте зубов — в этом случае к температуре, кашлю, насморку добавляются обильное слюноотделение, набухание десен. Насморк на фоне прорезывания зубов обычно длится от трех до пяти суток. При этом ребенку не стоит назначать специальные средства. Достаточно лишь регулярно чистить носик помпой и изредка промывать его раствором из морской соли. Если же выделения приобрели зеленоватый или желтоватый оттенок, стали более густыми, можно заподозрить присоединение респираторного заболевания. При этом родителям нужно обратиться к врачу.

За первый год жизни у малыша допускают до трех-четырех эпизодов ОРВИ. А вот детсадовцы встречаются с вирусами намного чаще. При этом встревоженным родителям советуют не рубить с плеча и не ограничивать контакты ребёнка после первых же больничных.

— Конечно, родители переживают из-за частых болезней детей. Однако следует понять: для полноценного развития иммунитета дети должны болеть, контактировать с вирусами и микробами, — настаивает врач аллерголог-иммунолог. — При каждой встрече с чужеродными бактериальными или вирусными агентами происходит тренировка (обучение) клеток иммунной системы нужным образом нейтрализовать врага. То есть в детском возрасте ОРЗ или ОРВИ неизбежны. На первом году жизни допускается до 3-4 заболеваний ОРВИ, протекающих без осложнений. У детей ясельного или детсадовского возраста возможны до 6-8 эпизодов в год. Но повторюсь: заболевания при этом должны протекать без осложнений.

Серьезным стрессом для ребёнка с «незакаленным» иммунитетом может стать не только адаптация в детском саду, но и начало школьной жизни.

— Правильно ли отказываться от посещения детского сада? Я считаю, что во всем нужна «золотая середина». Бывают ситуации, когда малыша отдают в сад слишком рано — предложили свободное место или маме нужно срочно выходить на работу. Ребенок начинает часто болеть. Это связано с и с незрелостью иммунной системы, и с психоэмоциональным фактором. До двух лет мама является самым значимым человеком в жизни ребенка. До этого она постоянно была рядом, а сейчас вдруг отдалилась, — отмечает Татьяна Самофалова. — У малыша исчезает ощущение защищенности, безопасности, он испытывает огромный стресс, который подрывает и без того незрелый иммунитет. Но есть и другая ситуация. Допустим, ребенок не ходил в детский сад и не тренировал свою иммунную систему. Начало школьной жизни становится огромным стрессом для его организма — ко встрече с инфекциями присоединяются смена режима и новые требования к поведению и обучению. Поэтому отказ от детского сада не гарантирует отсутствия простудных заболеваний и крепкий иммунитет в школьном возрасте.

По мнению врача, эффективной профилактикой частых болезней станут не только полноценное разнообразное питание и активная жизнь. От регулярных больничных маленького пациента убережет и спокойная атмосфера в доме.

— Ребенку важно помочь справиться с этим периодом. В наших силах обеспечить ему полноценное питание с обилием овощей и белковой пищи. Еще один важный фактор — психоэмоциональный климат в семье. Исключите ссоры при детях, не предъявляйте к ним завышенных требований, — советует аллерголог-иммунолог. — Не менее важно наладить режим дня. Желательно, чтобы ребенок вставал и ложился спать в одно и то же время — с учетом дневного сна дошкольник должен спать 10-12 часов. Если в жизни малыша присутствуют эндогенные факторы, связанные со здоровьем, — недоношенность, морфофункциональная незрелость, анемия, рахит, внутриутробные инфекции, очаги хронической инфекции — родители и врачи должны корректировать эти состояния.

Спасательным кругом для болеющих детей многие волгоградцы считают и витамины. Однако покупать комплексные препараты Татьяна Самофалова советует лишь после консультации с врачом.

— Количество витаминов и микроэлементов в рафинированных и термически обработанных продуктах часто не восполняет потребностей. А ведь некоторые витамины — А,Е, Д, С, группы В — участвуют в синтезе интерферона, повышают активность иммунных клеток, участвуют в построении клеточных мембран и тем самым повышают устойчивость организма к инфекциям, — объясняет врач. — Для синтеза и дифференцировки клеток иммунитета также важны медь, железо, цинк, селен. Все эти микронутриенты мы можем получить из пищи. Аптечные препараты используются для профилактики гиповитаминоза. Если же рацион ребёнка состоит в основном из быстрых углеводов, рафинированных продуктов и полуфабрикатов, и при этом у него есть проблемы с пищеварением, витаминные комплексы ему нужны — особенно зимой и весной.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»