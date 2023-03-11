В поселке Волгограда отремонтируют памятник истребителю МИГ-21









Еще 9 памятников пополнили ранее утвержденный список объектов, которые будут отреставрированы в этом году в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, в общей сложности планируется провести работы по обновлению 28 мемориалов. Также будут разработаны проекты реставрации еще 25 памятников, привести в порядок которые запланировано в 2024 году.

Так, список объектов, которые будут отреставрированы, пополнили:





памятный знак в честь рабочих-ополченцев Тракторного завода в Тракторозаводском районе;







мемориальные доски в честь Героя Советского Союза А.Г. Куликова и В.Г. Акатова, «Схема обороны 138 Краснознаменной стрелковой дивизии на о. Людникова» в Краснооктябрьском районе;





три мемориала, установленных в честь четырежды Героя Советского Союза Маршала Г.К. Жукова и Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, и мемориальную доску, посвященную воинам 51-ой Гвардейской стрелковой дивизии, в Дзержинском районе;





памятник «Истребитель МИГ – 21» в поселке Майский в Советском районе;





скульптура солдата в сквере Памяти на пересечении ул. Хабаровской и ул. Латвийской в Красноармейском районе.

К слову, памятник истребителю МИГ-21 также установлен и на Каче в Дзержинском районе Волгограда. Его состояние до недавнего времени также внушало опасение, однако мемориал был отремонтирован.