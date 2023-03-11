В поселке Волгограда отремонтируют памятник истребителю МИГ-21

К слову, памятник истребителю МИГ-21 также установлен и на Каче в Дзержинском районе Волгограда. Его состояние до недавнего времени также внушало опасение, однако мемориал был отремонтирован.
Общество 11.03.2023 14:35
0
11.03.2023 14:35
К слову, памятник истребителю МИГ-21 также установлен и на Каче в Дзержинском районе Волгограда. Его состояние до недавнего времени также внушало опасение, однако мемориал был отремонтирован.
Еще 9 памятников пополнили ранее утвержденный список объектов, которые будут отреставрированы в этом году в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, в общей сложности планируется провести работы по обновлению 28 мемориалов. Также будут разработаны проекты реставрации еще 25 памятников, привести в порядок которые запланировано в 2024 году.
Так, список объектов, которые будут отреставрированы, пополнили:
памятный знак в честь рабочих-ополченцев Тракторного завода в Тракторозаводском районе;
мемориальные доски в честь Героя Советского Союза А.Г. Куликова и В.Г. Акатова, «Схема обороны 138 Краснознаменной стрелковой дивизии на о. Людникова» в Краснооктябрьском районе;
три мемориала, установленных в честь четырежды Героя Советского Союза Маршала Г.К. Жукова и Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, и мемориальную доску, посвященную воинам 51-ой Гвардейской стрелковой дивизии, в Дзержинском районе;
памятник «Истребитель МИГ – 21» в поселке Майский в Советском районе;
скульптура солдата в сквере Памяти на пересечении ул. Хабаровской и ул. Латвийской в Красноармейском районе.
К слову, памятник истребителю МИГ-21 также установлен и на Каче в Дзержинском районе Волгограда. Его состояние до недавнего времени также внушало опасение, однако мемориал был отремонтирован.
Подрыв трубы цеха бывшего «Химпрома» в Волгограде сняли с высоты11.03.2023 18:19
Общество 11.03.2023 18:19
На бывшем «Химпроме» в Волгограде взорвали трубу легендарного цеха: видео11.03.2023 15:40
Общество 11.03.2023 15:40
На лодке среди льдин: жители хутора под Волгоградом сняли на видео экстремальную переправу11.03.2023 13:29
Общество 11.03.2023 13:29
На Мамаевом кургане в Волгограде прощаются с военным священником Георгием Лазаревым11.03.2023 12:26
Общество 11.03.2023 12:26
Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК11.03.2023 11:48
Общество 11.03.2023 11:48
В Волжском у горе-матери забрали двоих детей11.03.2023 10:35
Общество 11.03.2023 10:35
«Соседей уже вывезли»: ранний паводок держит в напряжении жителей Волгоградской области11.03.2023 10:21
Общество 11.03.2023 10:21
В Волгограде снесут два аварийных дома за 1,6 миллиона11.03.2023 09:26
Общество 11.03.2023 09:26
Мобилизованных волгоградцев освободили от уплаты пени за коммунальные услуги11.03.2023 09:16
Общество 11.03.2023 09:16
В Волгограде проверят прочность скульптуры Родины-матери11.03.2023 08:17
Общество 11.03.2023 08:17
В Волгограде регоператора оштрафовали на 203 тысячи за повреждение ливневки мусоровозом10.03.2023 21:57
Общество 10.03.2023 21:57
Интрига разрешилась: спальные районы Волгограда зачистил от гигантских помоек коммунальный десант10.03.2023 21:21
Общество 10.03.2023 21:21
Волгоградские приставы присмотрели участок в Чечне в счет погашения долга10.03.2023 20:23
Общество 10.03.2023 20:23
После публикации «Высоты 102» о раненных на Украине волгоградцах СК начал проверку10.03.2023 18:32
Общество 10.03.2023 18:32
За проект ремонта «Царицынской оперы» в Волгограде заплатят 7,7 млн рублей10.03.2023 18:28
Общество 10.03.2023 18:28