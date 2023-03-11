Общество

На лодке среди льдин: жители хутора под Волгоградом сняли на видео экстремальную переправу

Общество 11.03.2023 13:29
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11.03.2023 13:29






Жители хутора Лысов Суровикинского района Волгоградской области сняли на видео, как кони добираются на работу, в школу и в больницу через вышедшую из берегов речку Лиска. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница хутора Татьяна Щипанова, и взрослые, и дети весной и осенью, когда речка разливается, вынуждены ежедневно рисковать своими жизнями, выбираясь из населенного пункта на большую землю.

- Когда речка разливается, в изоляцию попадают четыре дома хутора, - делится женщина. – Но здесь у нас живут двое школьников, первоклассник и девятиклассник, я сама учительница, мне нужно как-то добираться на работу. Еще в нашей части хутора живет онкобольной, ему тоже надо ездить на лечение в больницу. Приходится каждый раз использовать лодку, но на реке еще лед, это очень опасно. В четверг у нас ребенок чуть не свалился в воду.



По словам Татьяны, раньше через речку люди проходили по металлическому мосту. Но в 2020 году его заменили на деревянный. Местные жители утверждают, что мост сделали из гнилого дерева и он в первое же половодье провалился.

- Мы неоднократно просили главу Лысовского сельского поселения отремонтировать мост, но слышали в ответ, что нет денег и обещания, что когда-нибудь мост сделают, - утверждает женщина. – Но так уже просто невозможно. Мужчины одевают забродные костюмы, чтобы пересечь речку. Хорошо, ребенка на спине можно перенести, а как со взрослыми? Но в весеннее половодье реку вброд не перейти, может унести течением

На последнюю просьбу решить вопрос с мостом, как рассказала Татьяна, в администрации сельского поселения предложили выделить жителям… машину сельских чиновников. Это предложение жители расценили как плохую шутку.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался связаться с руководством администрации Лысовского сельского поселения Суровикинского района. Однако, видимо, в связи с выходным днем на месте никого не оказалось. Но  глава сельской администрации Нузгар Кочиев может высказать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, в любой момент связавшись с редакцией по телефону 8-937-55-66-102.


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