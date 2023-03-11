Общество 11.03.2023 13:29
0
11.03.2023 13:29
Жители хутора Лысов Суровикинского района Волгоградской области сняли на видео, как кони добираются на работу, в школу и в больницу через вышедшую из берегов речку Лиска. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница хутора Татьяна Щипанова, и взрослые, и дети весной и осенью, когда речка разливается, вынуждены ежедневно рисковать своими жизнями, выбираясь из населенного пункта на большую землю.
- Когда речка разливается, в изоляцию попадают четыре дома хутора, - делится женщина. – Но здесь у нас живут двое школьников, первоклассник и девятиклассник, я сама учительница, мне нужно как-то добираться на работу. Еще в нашей части хутора живет онкобольной, ему тоже надо ездить на лечение в больницу. Приходится каждый раз использовать лодку, но на реке еще лед, это очень опасно. В четверг у нас ребенок чуть не свалился в воду.
По словам Татьяны, раньше через речку люди проходили по металлическому мосту. Но в 2020 году его заменили на деревянный. Местные жители утверждают, что мост сделали из гнилого дерева и он в первое же половодье провалился.
- Мы неоднократно просили главу Лысовского сельского поселения отремонтировать мост, но слышали в ответ, что нет денег и обещания, что когда-нибудь мост сделают, - утверждает женщина. – Но так уже просто невозможно. Мужчины одевают забродные костюмы, чтобы пересечь речку. Хорошо, ребенка на спине можно перенести, а как со взрослыми? Но в весеннее половодье реку вброд не перейти, может унести течением
На последнюю просьбу решить вопрос с мостом, как рассказала Татьяна, в администрации сельского поселения предложили выделить жителям… машину сельских чиновников. Это предложение жители расценили как плохую шутку.
Корреспондент ИА «Высота 102» пытался связаться с руководством администрации Лысовского сельского поселения Суровикинского района. Однако, видимо, в связи с выходным днем на месте никого не оказалось. Но глава сельской администрации Нузгар Кочиев может высказать свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, в любой момент связавшись с редакцией по телефону 8-937-55-66-102.
Подрыв трубы цеха бывшего «Химпрома» в Волгограде сняли с высоты11.03.2023 18:19
Общество 11.03.2023 18:19
На бывшем «Химпроме» в Волгограде взорвали трубу легендарного цеха: видео11.03.2023 15:40
Общество 11.03.2023 15:40
В поселке Волгограда отремонтируют памятник истребителю МИГ-2111.03.2023 14:35
Общество 11.03.2023 14:35
На Мамаевом кургане в Волгограде прощаются с военным священником Георгием Лазаревым11.03.2023 12:26
Общество 11.03.2023 12:26
Под Волгоградом с почестями похоронили погибшего на Украине бойца ЧВК11.03.2023 11:48
Общество 11.03.2023 11:48
В Волжском у горе-матери забрали двоих детей11.03.2023 10:35
Общество 11.03.2023 10:35
«Соседей уже вывезли»: ранний паводок держит в напряжении жителей Волгоградской области11.03.2023 10:21
Общество 11.03.2023 10:21
В Волгограде снесут два аварийных дома за 1,6 миллиона11.03.2023 09:26
Общество 11.03.2023 09:26
Мобилизованных волгоградцев освободили от уплаты пени за коммунальные услуги11.03.2023 09:16
Общество 11.03.2023 09:16
В Волгограде проверят прочность скульптуры Родины-матери11.03.2023 08:17
Общество 11.03.2023 08:17
В Волгограде регоператора оштрафовали на 203 тысячи за повреждение ливневки мусоровозом10.03.2023 21:57
Общество 10.03.2023 21:57
Интрига разрешилась: спальные районы Волгограда зачистил от гигантских помоек коммунальный десант10.03.2023 21:21
Общество 10.03.2023 21:21
Волгоградские приставы присмотрели участок в Чечне в счет погашения долга10.03.2023 20:23
Общество 10.03.2023 20:23
После публикации «Высоты 102» о раненных на Украине волгоградцах СК начал проверку10.03.2023 18:32
Общество 10.03.2023 18:32
За проект ремонта «Царицынской оперы» в Волгограде заплатят 7,7 млн рублей10.03.2023 18:28
Общество 10.03.2023 18:28