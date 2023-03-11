В Волгограде снесут два аварийных дома за 1,6 миллиона









Объявлены аукционы для определения подрядчиков, которые снесут расселенные аварийные дома №7 по ул. Марийской в Красноармейском районе и дома №7 на территории поселка Веселая балка в Кировском районе Волгограда. На эти цели выделено около 1,6 миллиона рублей из городского бюджета. Также в ближайшее время будет объявлен аукцион по отбору исполнителя для сноса дома №6 по ул. им. Вучетича, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.





Победителям аукционов предстоит разобрать здания общей площадью свыше 2100 кв. м., утилизировать строительный мусор и выполнить планировку территории. Ранее из этих домов были переселены более 110 человек - они переехали в новое жилье или получили денежные компенсации.





На сегодняшний день в Волгограде в ходе реализации стартовавшей в 2019 году масштабной региональной программы из аварийных домов переселено свыше 4300 горожан, до сентября 2025 года новоселье справят порядка 10 тысяч человек, проживающие в 253 ветхих домах, уточнили в администрации города.