В Волгограде проверят прочность скульптуры Родины-матери

Общество 11.03.2023 08:17
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11.03.2023 08:17
В 2023 году в музее-заповеднике «Сталинградская битва» пройдут работы по проведению оценки эксплуатационной надёжности монумента «Родина-мать зовет!». Об этом рассказали ИА «Высота 102» в региональном комитете культуры.
Музей-заповедник «Сталинградская битва» ежегодно организует проведение работ по оценке долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать зовёт!». Перечень работ включает наблюдения за горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод, состоянием внутренней и наружной бетонной поверхности и иными показателями.
На основании получаемых ежегодно данных наблюдений оценивается текущее состояние объекта и в будущем принимаются решения о необходимости проведения работ по сохранению монумента, пояснили в ведомстве.
Напомним, за состоянием Родины-матери специалисты наблюдают с момента открытия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в 1967 году.
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