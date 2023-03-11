В Волгограде проверят прочность скульптуры Родины-матери









В 2023 году в музее-заповеднике «Сталинградская битва» пройдут работы по проведению оценки эксплуатационной надёжности монумента «Родина-мать зовет!». Об этом рассказали ИА «Высота 102» в региональном комитете культуры.





Музей-заповедник «Сталинградская битва» ежегодно организует проведение работ по оценке долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать зовёт!». Перечень работ включает наблюдения за горизонтальными смещениями скульптуры и фундамента, силой натяжения канатной арматуры, демпфером гасителя меча, уровнем и химическим составом грунтовых вод, состоянием внутренней и наружной бетонной поверхности и иными показателями.





На основании получаемых ежегодно данных наблюдений оценивается текущее состояние объекта и в будущем принимаются решения о необходимости проведения работ по сохранению монумента, пояснили в ведомстве.





Напомним, за состоянием Родины-матери специалисты наблюдают с момента открытия памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в 1967 году.