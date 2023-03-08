В центральном парке Волгограда иностранцев закидали краской

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда иностранные студенты медуниверситета провели фестиваль красок Холи. Как сообщает ИА «Высота 102», индийский праздник в честь начала весны приурочили к Международному женскому дню.





— Гости парка танцевали под индийскую музыку и подбрасывали в воздух специальные краски, — рассказал информагентству гендиректор ООО «Парк» Андрей Еркин. — Краски раздавали бесплатно.





Еркин уточнил, что сегодня, 8 марта, в ЦПКиО в творческой мастерской «Подворье» своих мам поздравили самые маленькие волгоградцы. Дети приготовили поделки из дерева, а самыми любимыми подарками стали браслеты, изделия из мыла и подушки.













Фото: ООО «Парк»

Читайте также:

Уходит Андрей Еркин. В Волгограде меняют директора парка «Раздолье»