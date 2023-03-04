Общество

Житель Камышина Владислав Бурцев погиб на СВО

Общество 04.03.2023 15:34
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04.03.2023 15:34



Участник специальной военной операции из города Камышин Волгоградской области Владислав Бурцев погиб на задании.
- Владислав Сергеевич мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, - сообщила сегодня, 4 марта, администрация Камышина. - Вечная память Герою!



Власти Камышина выражают соболезнования родным и близким Вячеслава.
Фото: ИА «Высота 102» / администрация Камышина в t.me

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