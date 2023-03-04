В Волгограде осудят торговавшего госнаградами антиквара

Расследования 04.03.2023 08:42
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04.03.2023 08:42
Перед судом в Волгограде предстанет директор антикварного магазина в Центральном районе. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, антиквар обвиняется по ст. 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).
- Обвиняемый осуществлял торговлю медалями и орденами. Его противоправная деятельность была пресечена волгоградскими оперативниками в декабре прошлого года. В ходе обыска по месту работы и жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты около 150 различных наград, - сообщили в главке.
Экспертиза показала, что изъятые предметы являются оригинальными государственными наградами.
Расследовали дело дознаватели полиции. С утвержденным обвинительным актом материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до трех месяцев.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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