В Волгограде осудят торговавшего госнаградами антиквара









Перед судом в Волгограде предстанет директор антикварного магазина в Центральном районе. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, антиквар обвиняется по ст. 324 УК РФ (Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

- Обвиняемый осуществлял торговлю медалями и орденами. Его противоправная деятельность была пресечена волгоградскими оперативниками в декабре прошлого года. В ходе обыска по месту работы и жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты около 150 различных наград, - сообщили в главке.

Экспертиза показала, что изъятые предметы являются оригинальными государственными наградами.

Расследовали дело дознаватели полиции. С утвержденным обвинительным актом материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ареста сроком до трех месяцев.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



