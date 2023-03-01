В Центральном парке Дубовки Волгоградской области неизвестные разрисовали, установленные на Аллее Памяти штандарты с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», надписи и неприличные изображения вандалы нанесли на оборотную сторону памятных табличек.

— В парках города спортивные тренажеры, детские площадки, скамейки, стены заборов общественных мест изуродованы иллюстрациями с матерными и извращенческими мотивами, — цитирует информагентство сообщение в Telegram-канале «Дубовский базар». — Дальше-больше. Добрались и до Аллеи Памяти в Центральном парке и осквернили памятные стелы.





Авторы канала уточнили, что жители хотят видеть заявление от мэра Дубовки Владимира Новиченко в правоохранительные органы по факту осквернения памяти.

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что в полицию по данному факту поступило заявление.

— Организована проверка, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное противоправное действие.

По информации, ставшей известной журналистам «Высоты 102», неприличные изображения и надписи накануне все-таки смыли.





Получить оперативный комментарий по ситуации от главы Дубовки Владимира Новиченко не удалось. В приемной мэрии сообщили, что глава выехал на дорожные объекты, перенаправив к начальнику общего отдела Ирине Степаненко, которой также не оказалось на рабочем месте.

Фото: Дубовский базар /t.me