Общество

Вандалы разрисовали непристойностями памятные штандарты в Волгоградской области

Общество 01.03.2023 14:35
0
01.03.2023 14:35


В Центральном парке Дубовки Волгоградской области неизвестные разрисовали, установленные на Аллее Памяти штандарты с именами ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», надписи и неприличные изображения вандалы нанесли на оборотную сторону памятных табличек.

— В парках города спортивные тренажеры, детские площадки, скамейки, стены заборов общественных мест изуродованы иллюстрациями с матерными и извращенческими мотивами, — цитирует информагентство сообщение в Telegram-канале «Дубовский базар». — Дальше-больше. Добрались и до Аллеи Памяти в Центральном парке и осквернили памятные стелы. 


Авторы канала уточнили, что жители хотят видеть заявление от мэра Дубовки Владимира Новиченко в правоохранительные органы по факту осквернения памяти.

В ГУ МВД России по Волгоградской области пояснили, что в полицию по данному факту поступило заявление.  

— Организована проверка, — пояснили в пресс-службе областного главка МВД. — Проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное противоправное действие. 

По информации, ставшей известной журналистам «Высоты 102», неприличные изображения и надписи накануне все-таки смыли. 


Получить оперативный комментарий по ситуации от главы Дубовки Владимира Новиченко не удалось. В приемной мэрии сообщили, что глава выехал на дорожные объекты, перенаправив к начальнику общего отдела Ирине Степаненко, которой также не оказалось на рабочем месте. 

Фото: Дубовский базар /t.me 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.03.2023 20:20
Общество 01.03.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 20:19
Общество 01.03.2023 20:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 19:56
Общество 01.03.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 18:15
Общество 01.03.2023 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 14:05
Общество 01.03.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 12:26
Общество 01.03.2023 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 11:39
Общество 01.03.2023 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 11:27
Общество 01.03.2023 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 11:24
Общество 01.03.2023 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 10:30
Общество 01.03.2023 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.03.2023 10:19
Общество 01.03.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 09:49
Общество 01.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 08:36
Общество 01.03.2023 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.03.2023 07:53
Общество 01.03.2023 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2023 21:03
Общество 28.02.2023 21:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:20
Хроники неудавшейся стычки: в Волгограде полиция разогнала сходку офников и приспешников «Редан»Смотреть фотографии
20:19
Барельеф на героическом Доме Павлова в Волгограде спасают от негативного воздействияСмотреть фотографии
19:56
«Предельно правдиво»: в Волгограде приступают к сбору мнений о переименовании в СталинградСмотреть фотографии
18:15
Волгоградским депутатам назначили двойную зарплату за поездки в ДНР И ЛНРСмотреть фотографии
17:58
В Волгоградской области вторую неделю ищут пропавшую 14-летнюю Ларису БеловуСмотреть фотографии
17:32
В Волжском разыскивают сбившего 13-летнюю девочку водителяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВСмотреть фотографии
15:12
Вежливо встречают и провожают в уазики: в ТРК «Мармелад» задерживают подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Ведутся работы: газовики сообщили причину эвакуации жильцов пятиэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:35
Вандалы разрисовали непристойностями памятные штандарты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:33
Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерамиСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде организуют уборку кладбищ за 6 миллионовСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области бухгалтер ЖКХ обманывала сотрудников с зарплатойСмотреть фотографии
13:44
На севере Волгограда эвакуировали корпус детского сада № 386Смотреть фотографии
12:52
На месте все экстренные: в Волгограде эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за запаха газаСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области на 838 рублей увеличат пособие на погребениеСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом соседи спасли дом многодетной матери от разъяренного поджигателяСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области демонтируют мост из-за паводкаСмотреть фотографии
11:29
Ударил точно в сердце. Рецидивист в Волгоградской области зарезал друга из-за ревностиСмотреть фотографии
11:27
Бочаров поручил перевести все волгоградские школы на односменное обучениеСмотреть фотографии
11:24
Торги по продаже «Волгоградвзрывпрома» провалились второй разСмотреть фотографии
10:40
«Шла домой через реку»: в Волгоградской области подняли тело утопленницыСмотреть фотографии
10:30
«Неожиданными санкции не бывают»: как и когда волгоградцев должны предупредить об отключении светаСмотреть фотографии
10:19
Тысяча детей 1 сентября пойдет в новую школу на ул. Кузнецкой в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:55
Жилой квартал «Бейкер стрит» от ГК «Волгострой» отмечен наградой премии «ТОП ЖК-2023»Смотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом селянка пыталась дать взятку полицейскому за фиктивную пропискуСмотреть фотографии
09:49
Учебную тревогу в последний момент отменили в Волгоградской области 1 мартаСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде 20-летний мужчина разбился при падении с восьмого этажаСмотреть фотографии
09:17
Танцевавшие брейк на Мамаевом кургане в Волгограде отделались мелким штрафомСмотреть фотографии
08:36
«Через сутки человек загибается»: в МВД прокомментировали сообщения о травле волгоградцевСмотреть фотографии
 