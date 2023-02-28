







Перед началом весеннего половодья межведомственная комиссия оценит пропускную способность русел рек и состояние гидротехнических сооружений на территории 15 паводкоопасных районов Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, это было озвучено на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Межведомственная комиссия состоит из специалистов облкомприроды, областного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, ГУ МЧС России по Волгоградской области и регионального Ростехнадзора. В их задачу входит выявление мест потенциального образования заторов во время половодья, источников возможного загрязнения водных объектов и оценка состояния подъездных путей. Особое внимание будет уделено техническому состоянию ГТС и их надежности.

Помимо обследования паводкоопасных территорий специальные комиссии также проверят готовность к паводку муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС.

Фото из архива ИА «Высота 102»



