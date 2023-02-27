В Камышине 27 февраля семья разбилась в ДТП. Погибла 7-летняя девочка

В Камышинском районе Волгоградской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один ребенок погиб, второй был доставлен в больницу. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, утром 27 февраля Hyundai Elantra вылетела с дороги и перевернулась. В салоне в этот момент находились четыре человека.

– По предварительным данным, около 07.00 43-летний водитель, управляя автомашиной Hyundai Elantra, на 499-м километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим опрокидыванием. В результате от полученных травм скончалась 7-летняя девочка-пассажир. В больницу доставлены водитель и двое его пассажиров, среди которых 5-летний мальчик, – говорится в сводке ГУ МВД России по региону.

В настоящее время на месте смертельной аварии экипажи камышинской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области