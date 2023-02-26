В районах Волгоградской области активно провожают зиму

Общество 26.02.2023 15:57
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26.02.2023 15:57
На территории районов Волгоградской области проходят массовые народные гуляния с поеданием блинов, хороводами и сжиганием символического чучела зимы, сообщает ИА «Высота 102».
Как сообщили в администрации Камышина, праздник Масленицы жители города отмечают в парке культуры и отдыха имени Комсомольцев-добровольцев.
Для гостей организованы мастер-классы, горячий чай, угощения, развлекательная программа с участием творческих коллективов города.
- Праздник завершился прощеным кругом и сжиганием чучела зимы, - рассказали в администрации Камышина.
Уже сожгли чучело и в городе Котово. Проводы зимы прошли на Сталинградской площади возле ДК.
- Все прошло быстро, - сообщают жители города в социальных сетях. – Дежурили пожарная машина и скорая. Все обошлось без происшествий.
Напомним, что в Волгограде проводы зимы проходят на территории ЦПКиО. Праздник завершится сжиганием чучела Масленицы высотой 8 метров, означающего прощание с зимой и встречу долгожданной весны.
Фото: администрация Камышина / Общественный контроль города Котово / t.me
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