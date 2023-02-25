Общество 25.02.2023 09:12
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25.02.2023 09:12
Дождливую погоду и гололедицу прогнозируют синоптики в воскресенье, 26 февраля, в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в Волгограде небольшие осадки в виде дождя ожидаются днем. Ночью и утром обещают гололедно-изморозевые явления, на дорогах местами гололедица.
Ветер южный 7-12 м/с ночью и 12-14 м/с днем. Температура ночью -1...-3º; днем +5...+7º.
В Волгоградской области ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Также прогнозируются гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.
Температура ночью -3... +2º; днем +1...+6º, местами по югу области до +10º.
Напомним, что 26 февраля отмечается Масленица. По народным приметам, если в этот день пойдет дождь или мокрый снег, то осенью будет много грибов. А если ударит мороз, то лето будет жарким.
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