«Достают последнее из сундуков»: волгоградки стали реже продавать свои косы

Еще несколько лет назад объявления о покупке волос висели едва ли не на каждом столбе в Волгограде. За кардинальную смену имиджа девушкам с пышными прическами обещали десятки тысяч рублей. Остаются ли длинные косы таким востребованным товаром, или современные материалы победили в борьбе с натуральностью, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

Густые русые пряди профессиональные скупщики волос называют настоящим богатством. Специалисты утверждают, что ухоженные и не загубленные химией хвосты востребованы не только в России, но и за рубежом.

— Я занимаюсь скупкой волос уже 20 лет, и могу сказать, что спрос на этот товар только растет, — рассказал волгоградец Руслан. — Из них мы делаем парики и шиньоны, отдаем на наращивание. Много волос уходит за границу. Русские косы очень ценятся в Америке, Англии и Израиле.





Всего десять лет назад, вспоминает Руслан, у пунктов приема волос собирались очереди. С богатой шевелюрой прощались и девочки, и пожилые дамы, хранившие пряди как воспоминание о пролетевшей молодости.

— Люди десятилетиями срезали косы и хранили их в сервантах, шкафах, сундуках, на антресолях. Многие годы волосы были невостребованными, но в начале 90-х появилось новое направление в бизнесе, — продолжает волгоградец. — В пунктах приема действительно стояли очереди. Взрослые женщины и бабушки сдавали косы и хвосты, срезанные хоть в 70-х, хоть в 90-х годах — при правильном хранении они не имеют срока годности и даже спустя 60-70 лет выглядят как свежесрезанные.

Намного реже ходовым для парикмахеров товаром делились волгоградки средних лет. По словам скупщика, женщины от 30 до 50 лет уже давно отдают предпочтение коротким стрижкам и регулярно экспериментируют с цветом волос.

— Женщины 30, 40 и даже 50 лет, которые носят длинные косы, встречаются довольно редко. Большинство дам средних лет предпочитают краситься и коротко стричься, — отметил специалист по волосам. — Но в этом я вижу нашу региональную особенность. На Кавказе длинные волосы носят женщины всех возрастов.





В последние годы, сетует скупщик волос, роскошные копны становятся хоть и не дефицитным, но уже более редким, а от того и ценным продуктом.

— Лидерами по сбору и экспорту волос на мировой рынок остаются Индия и Китай. Важную роль там играет не только численность населения, но и мода на косы, — рассказывает волгоградец. — Каждый год эти странны экспортируют по 500 тонн волос! На европейском континенте скупкой волос занимаются только в России, Белоруссии, на Украине. Небольшая квота есть у Грузии и Молдовы. Еще 15 лет назад общий показатель составлял 25 тонн в год: тогда люди сдавали действительно много волос. Думаю, что сейчас эта цифра стала меньше как минимум в 10 раз. Женщины достали последнее из сундуков, а только лишь на свежей срезке далеко не уедешь. Из-за этого вектор сместился на среднюю Азию — активнее всего себя проявляют жители Узбекистана. По качеству волосы восточных девушек ничем не отличаются от шевелюр русских брюнеток.

Казалось бы, в случае нехватки «живых» прядей индустрия красоты запросто предложит альтернативные материалы. Однако натуральные волосы по-прежнему остаются в цене и в моде.

— Синтетику я сравниваю с соевым мясом или молоком. Профессионалы в этой отрасли прекрасно понимают, что заменить ею натуральный продукт просто невозможно, — убежден мужчина. — Если же в моду вновь вернутся длинные волосы, делать этого и не придётся.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: ИА «Высота 102»