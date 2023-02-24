Общество

Дожди и потепление до +10 °С: какая погода ожидает волгоградцев на новой неделе

Общество 24.02.2023 08:00
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24.02.2023 08:00


В ближайшие дни в Волгоградской области ожидается значительное потепление, шквалистый ветер и дожди. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, к концу длинных февральских выходных по югу области столбики термометров покажут до +10 °С. 

— Завтра, 25 февраля, в регионе будет облачно с прояснением. Сильных осадков не ожидается. Ветер южного направления 9-14 м/с. На дорогах гололедица, — рассказали волгоградские прогнозисты. — Ночью по области -5...-10 °С, при прояснениях до -12 °С, днем -2...+3 °С. 

В воскресенье, 26 февраля, в регионе в дневные часы вероятны местами умеренные осадки в виде дождя, уточнили в Волгоградском гидрометцентре. Ветер, по словам специалистов, южный с порывами до 12-14 м/с. Ночью за окном -3...+2 °С, в дневной период +1...+6 °С, на юге области местами воздух прогреется до +10 °С.

— В Волгограде 25 февраля обильных осадков ждать не стоит, на дорогах гололедица. Ветер южный 8-13 м/с. Ночью в городе на Волге -7...-9 °С, днем 0...+2 °С, — добавили волгоградские синоптики. — 26 февраля в областной столице местами пройдут небольшие дожди. Ветер южного направления 7-12 м/с. Ночью в городе-герое 0...-2 °С, днем уже до +5...+7 °С.

Согласно информации сервиса Gismeteo, с 27 февраля по 5 марта в Волгограде установится облачная с прояснениями погода со шквалистым ветром до 15 м/с ближе к выходным. Ночные температуры на новой неделе в среднем составят -2...-4 °С. Самой холодной станет ночь с четверга на пятницу — температура за окном опустится до -8 °С. В дневные часы столбики термометров в среднем покажут 0...+3 °С. Самым теплым днем новой рабочей недели окажется понедельник, 27 февраля. В дневные часы температура поднимется до +5 °С. Почти всю неделю будут идти осадки в виде снега и снега с дождем. С 6 марта в областной столице дневные температуры выйдут на устойчивый «плюс». 

Сегодня в городе-герое синоптики не прогнозируют сильных осадков. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с. После обеда температура составит -3...-5 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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