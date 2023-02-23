Общество

Налетай, подешевело!: цены на свежие огурцы в Волгоградской области пошли вниз

Общество 23.02.2023 20:03
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23.02.2023 20:03



Свежие огурцы в Волгоградской области подешевели на 6% за неделю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, теперь средняя стоимость этих овощей составляет около 221 рубля. Для «встряски», напомним, понадобился срочный созыв оперативного штаба, где выяснялись причины резкого подорожания свежих огурцов в регионе.

Тем временем цены на свежие помидоры пошли вверх и потихоньку подбираются к огуречным. Так, рост за неделю составил 8,31%. Килограмм помидоров подорожал до 169 рублей.

Не отстает от томатов  по темпам роста стоимости и лук. Средняя стоимость этого овоща составляет уже 45 рублей за кг, что выше на 7,5%, чем на предыдущей неделе. Причем лук дорожает уже не первую неделю.

А вот капуста подешевела почти на 2,5% - до 21,87 рубля за килограмм. Картофель подорожал на 2,63% - до 34,64 рубля за кг.

Дороже стали и бананы – теперь они стоят 89,57 рублей за кг, а подорожание составило 6%.


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