Волгоградцы смогут сэкономить на проезде в общественном транспорте при наличии карты «Мир». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, с 1 марта по 30 июня 2023 года платежная система «Мир» предоставит пассажирам скидку 7 рублей при оплате поездок картой, загруженной в смартфон.

Предложение от российской платежной системы распространяется на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. Чтобы проехать со скидкой, карту «Мир» предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay.

При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC), пояснили в администрации города.

Напомним, проезд в общественном транспорте в Волгограде подорожал с 1 января 2023 года. Для волгоградцев, оплачивающих проезд транспортной картой «Волна», стоимость поездки составляет 24 рубля за поездку. Для тех, кто платит за проезд наличными – 32 рубля. И в 30 рублей обходится проезд для тех, кто расплачивается банковскими картами.