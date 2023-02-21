Общество 21.02.2023 10:18
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21.02.2023 10:18
Предупреждение об ухудшении в Волгоградской области погодных условий, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения, распространило сегодня, 21 февраля, ГУ МВД России по региону.
- 21 февраля на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий с выпадением осадков в виде снега, тумана, слабой видимости. На дорогах возможно образование гололедицы, - сообщили в главке.
На трассы Волгоградской области направлены дополнительные экипажи ДПС, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия.
При возникновении трудных ситуаций на дороге, автомобилисты могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД по телефону 02 или 112.
- Сотрудники окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, - рассказали в ведомстве.
В связи с прогнозируемой погодной ситуацией, водителей просят по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Если вы отправились в путь, то необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными при совершении маневров на дороге.
Сотрудники полиции напоминают, что во время снегопада следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП.
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