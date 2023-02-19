В Волгоградской области отремонтируют 13 мостов за 1,8 млрд рублей









В текущем году в Волгоградской области дорожные работы запланированы на 13 мостовых сооружениях. Как сообщили в администрации региона, общий объем финансирования по этим объектам составит 1,8 миллиарда рублей.

В прошлом году в регионе дорожники завершили обновление сооружений через реки Рысь, Медведица и ВДСК.

- Среди объектов этого года — комплексное восстановление мостов через реку Кардаил в Новониколаевском районе, реку Тишанка в городском округе – город Михайловка, реку Чёрная в Даниловском районе, реку Кленовка в Жирновском районе, ремонт путепроводов Новоаннинского и на 12-м км трассы «Волгоград-Котельниково» в Октябрьском районе, - уточнили в профильном комитете обладминистрации.

Еще четыре путепровода будут ремонтировать на территории областного центра - № 8 и № 6 на III-й Продольной магистрали, через железнодорожные пути у станции Сарепта, и Марийском путепроводе (через железнодорожные пути по ул.40 лет ВЛКСМ). В Волжском работами будут охвачены два путепровода на улице Александрова и мост через реку Ахтуба на острове Зелёном.

Ремонт этих объектов будет осуществляться в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»