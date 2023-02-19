







Ночью 19 февраля в Михайловской ЦРБ скончалась онкобольная Татьяна Канищева, которая в недавнем стриме ОНФ, вошедшем в программу на первом канале «Время покажет», пожаловалась на трудности при получении медицинской помощи. Как рассказали ИА «Высота 102» друзья женщины, боровшейся с раком 4-й стадии, обострение заболевания у Татьяны произошло еще 14 февраля. Но врачам тогда удалось спасти женщину. Но на этот раз чуда не произошло.





- Спасибо врачам Михайловской ЦРБ, они сражались до последнего за жизнь Татьяны, - поделились те, кто знал ее. – Она была очень сильным человеком, много лет боролась с раком. Но не смогла его победить. Мы соболезнуем ее родным...









Напомним , жительница Фролово Татьяна Канищева 13 января на первом канале рассказала о проблемах с получением медицинской помощи.





Зампредседателя облкомздрава Николай Алимов тогда заверил, что «мелких перебоев в закупке лекарств для онкобольных быть не должно», а вопрос лечения Татьяны Канищевой находится в комитете под контролем.





Представитель облкомтрнаса Владимир Медведев, который также участвовал в прямом включении, в ответ на жалобу Татьяны о транспортных проблемах при посещении областного онкодиспанесера, и больших затратах на проезд до Волгограда посоветовал пользоваться пригородным поездом. По его словам, для федеральных льготников он бесплатный.





После выхода сюжета в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Татьяна рассказала, что некоторые онкобольные из Михайловки и Фролово вынуждены были бросить лечение, так как не имели физических сил и достаточных средств, чтобы лечиться в Волгограде.







В ОНФ тогда пообещали, что помогать Татьяне в решении ее проблем будут члены регионального отделения организации.







Между тем, по словам друзей Татьяны, перед смертью она написала обращение в Счетную палату РФ с просьбой проверить расходование средств по нацпроекту «Здравоохранение» в части оказания онкологической помощи. Из СП РФ ей пришел ответ, что ее обращение направлено в КСП Волгоградской области.













Тем временем вопросы оказания медпомощи онкобольным, в том числе о качестве работы ЦАОП в Михайловке и Камышине, обсуждались 10 февраля в Волгоградском медуниверситете на заседании регионального штаба ОНФ.





Зампредседателя облкомздрава Николай Алимов так охарактеризовал сложившуюся ситуацию.





- Наша задача – сбалансировать оказываемую помощь так, чтобы жители Волгограда и Михайловки находились в равнозначных условиях. Химиотерапия сейчас проводится в дневном стационаре ЦАОП. Тех же пациентов, которым действительно нужна серьезная помощь и которым негде остановиться в Волгограде, мы сейчас госпитализируем в терапию, - тогда пояснял Николай Алимов.





В свою очередь Виктория Жаворонкова, замглавного врача Волгоградского областного клинического онкодиспансера заверила, что высокотехнологичная помощь требуется не всем пациентам.





- Очереди на хирургическое вмешательство нет. Наши возможности уже соответствуют максимальному уровню оказания онкопомощи. Сейчас мы думаем о том, как вообще будет нагружать аппараты в радиотерапевтическом корпусе, потому что пациенту из Михайловки или Камышина нужно приехать всего один раз, чтобы получить этот вид помощи, - пояснила Виктория Жаворонкова.





По словам местных жителей, по сути, в Михайловской ЦРБ стали оказывать помощь онкобольным.





- Именно туда положили Татьяну, когда ее болезнь обострилась, - говорят михайловцы. – Это только подтверждает то, чего просили онкобольные нашего городского округа и Фролово – сохранить онкодиспансер в виде стационара, чтобы туда могли при необходимости госпитализировать пациентов. Она своей жизнью заплатила за то, чтобы это, наконец, поняли.





К слову, в настоящее время здание онкодиспансера в Михайловке пустует. На его базе власти собираются организовать сердечно-сосудистый центр. Уже готовится проект переустройства бывшего онкодиспансера.





Главный врач Михайловской ЦРБ Андрей Калмыков, напомним, уволился со своего поста 14 февраля. В этот день Татьяна Канищева была госпитализирована в ЦРБ в тяжелом состоянии.

– Я стою на учете в Волгограде, но лечусь в Михайловке, от меня это ближе, 80 километров, - рассказывала тогда Татьяна. – Там нет персонала, не хватает лечебных средств каких-то, игл нет (необходимых для химиотерапии – прим. ред. ИА «Высота 102»). Я заказываю, покупаю их сама. Я время свое теряю. С четвертой стадией это тяжело. Там нет элементарных лекарств. Куда деваются деньги?