«Больные бросают лечение»: на Первом канале подняли проблемы онкобольных Волгоградской области

На федеральном канале в программе «Время покажет» 13 января наряду со специальной военной операцией обсудили проблему онкобольных Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в студии программы в прямой эфир вышли представители ОНФ, жительница Фролово Татьяна Канищева и представители облкомздрава и облкомтранса Волгоградской области.

Татьяна Канищева, которая уже одиннадцатый год борется с четвертой стадией онкологии, ранее пожаловалась на закрытие онкодиспансера в Михайловке во время стрима ОНФ, который провела блогер Лара Ржодновская.

– Я стою на учете в Волгограде, но лечусь в Михайловке, от меня это ближе, 80 километров, - рассказала Татьяна. – Там нет персонала, не хватает лечебных средств каких-то, игл нет (необходимых для химиотерапии – прим. ред. ИА «Высота 102»). Я заказываю, покупаю их сама. Я время свое теряю. С четвертой стадией это тяжело. Там нет элементарных лекарств. Куда деваются деньги?

На связь с ОНФ вышел заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

– Сейчас финансовое состояние полностью стабилизировано у этой медицинской организации, – сообщил Николай Николаевич. – И каких-то мелких перебоев в закупке лекарств быть абсолютно не должно. Конкретно ситуация Татьяны находится на контроле комитета здравоохранения и мы следим за этой ситуацией, что называется, в онлайн-режиме.

Однако ведущая стрима не согласилась с тезисом, что это «мелкие проблемы».

Проблемы не мелкие, я надеюсь, ситуация будет решена, – заявила она.

–Татьяна, вы еще озвучивали, что дорога до Михайловки стоит нереальных денег, полторы тысячи рублей, что раньше был автобус, потом его сняли с рейса, - обратилась к онкобольной ведущая.

К стриму в этом время подключился заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев.

– Я могу предложить такой вариант решения проблемы. С города Фролово со станции Арчеда ежедневно в рабочие дни отправляется пригородный поезд Арчеда-Урюпино. Федеральные льготники имеют право бесплатного проезда на данном поезде, – сказал он.

– Это один поезд в день? – поинтересовалась ведущая.



– Да, одна пара, – ответил чиновник.

– Ну один поезд в день это, мягко говоря, в одну сторону может не подходить всем людям. Может, должны быть утром поезд, днем маршрутка и вечером маршрутка. Это же не такие колоссальные средства, – заявила Лара.

– Мы рассмотрим возможность захода в город Фролово автобуса из Михайловки. Но проезд на нем будет платным. Я предложил вариант, когда не надо платить, – пояснил Владимир Медведев.

– Но давайте решать эту проблему исходя из того, что есть потребность у людей – предложила ведущая.

– Полностью поддерживаю, – согласился чиновник.