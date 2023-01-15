Общество

«Больные бросают лечение»: на Первом канале подняли проблемы онкобольных Волгоградской области

Общество 15.01.2023 18:03
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15.01.2023 18:03


На федеральном канале в программе «Время покажет» 13 января наряду со специальной военной операцией обсудили проблему онкобольных Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в студии программы в прямой эфир вышли представители ОНФ, жительница Фролово Татьяна Канищева и представители облкомздрава и облкомтранса Волгоградской области.

Татьяна Канищева, которая уже одиннадцатый год борется с четвертой стадией онкологии, ранее пожаловалась на закрытие онкодиспансера в Михайловке во время стрима ОНФ, который провела блогер Лара Ржодновская.

– Я стою на учете в Волгограде, но лечусь  в Михайловке, от меня это ближе, 80 километров, - рассказала Татьяна. – Там нет персонала, не хватает лечебных средств каких-то, игл нет (необходимых для химиотерапии – прим. ред. ИА «Высота 102»). Я заказываю, покупаю их сама. Я время свое теряю. С четвертой стадией это тяжело. Там нет элементарных лекарств. Куда деваются деньги?

На связь с ОНФ вышел заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

– Сейчас финансовое состояние полностью стабилизировано у этой медицинской организации, – сообщил Николай Николаевич. – И каких-то мелких перебоев в закупке лекарств быть абсолютно не должно. Конкретно ситуация Татьяны находится на контроле комитета здравоохранения и мы следим за этой ситуацией, что называется, в онлайн-режиме.

Однако ведущая стрима не согласилась с тезисом, что это «мелкие проблемы».

Проблемы не мелкие, я надеюсь, ситуация будет решена, – заявила она.

–Татьяна, вы еще озвучивали, что дорога до Михайловки стоит нереальных денег, полторы тысячи рублей, что раньше был автобус, потом его сняли с рейса, - обратилась к онкобольной  ведущая.

К стриму в этом время подключился заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Владимир Медведев.

– Я могу предложить такой вариант решения проблемы. С города Фролово со станции Арчеда ежедневно в рабочие дни отправляется пригородный поезд Арчеда-Урюпино. Федеральные льготники имеют право бесплатного проезда на данном поезде, – сказал он.

– Это один поезд в день? – поинтересовалась ведущая.

– Да, одна пара, – ответил чиновник.

– Ну один поезд в день это, мягко говоря, в одну сторону может не подходить всем людям. Может, должны быть утром поезд, днем маршрутка и вечером маршрутка. Это же не такие колоссальные средства, – заявила Лара.

– Мы рассмотрим возможность захода в город Фролово автобуса из Михайловки. Но проезд на нем будет платным. Я предложил вариант, когда не надо платить, – пояснил Владимир Медведев.

– Но давайте решать эту проблему исходя из того, что есть потребность у людей – предложила ведущая.

– Полностью поддерживаю, – согласился чиновник.

Ну и замечательно. Сегодня есть поезд, а завтра будет маршрут, – заключила ведущая. – Как только оформим все правильно, все-таки правовое государство.

После окончания прямого включения ведущие «Время покажет» констатировали, что «мы признаем наличие проблем. Но мы их решаем».

Корреспондент ИА «Высота 102» после выхода передачи связался с Татьяной Канищевой и поинтересовался, устроил ли ее предложенный чиновниками вариант решения транспортной проблемы больных онкологией.

– Что касается варианта  воспользоваться поездом, то он мне не подходит, – пояснила Татьяна. – Я в прошлом году отказалась от льгот в пользу денежной компенсации, так как мне приходилось приобретать необходимые препараты, в частности, иглы для порта (система трубок, необходимых для проведения химиотерапии – прим. ред. ИА «Высота 102» ). Но проблема транспортной доступности, а точнее, недоступности волнует многих онкобольных. Когда в Михайловке был онкодиспансер, мы приезжали сюда, ложились в стационар и проходили спокойно все лечение. Теперь за диагнозом, за анализами, за лечением надо ехать в Волгоград. Иногда прием длился всего несколько минут, а завтра снова надо было явиться в онкодиспансер. Но гостиницы в онкодиспансере нет, снимать посуточно жилье - это очень дорого. А ведь онкобольные – это в большинстве своем изможденные лечением люди, как, например, я. Я могла доехать до Волгограда только с сопровождающим. Бюджет всей семьи может быть потрачен буквально за одну неделю. Я знаю случаи, когда люди отказывались от лечения – не было сил и денег.

Напомним, онкодиспансер в Михайловке, несмотря на протесты жителей,  закрыли в конце 2021 года. В период эпидемии коронавируса он был перепрофилирован под ковидный госпиталь. Однако после спада пика заболеваемости COVID-19 его ликвидировали. Жителям Михайловки и еще 10 районов региона предложили пользоваться услугами ЦАОП, где они, по заверению властей, будут  обеспечены полным спектром лекарственных препаратов и иметь возможность получать химиотерапию, таргетную и иммунотерапию рака. Но некоторые  процедуры, в частности, лучевую терапию онкобольные вынуждены проходить в Волгоградском областном онкодиспансере.

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