Общество

На волгоградские дороги за ночь высыпали 2000 тонн реагентов

Общество 19.02.2023 09:18
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19.02.2023 09:18



В Волгограде продолжается ликвидация последствий снегопада. Как сообщили в мэрии, за ночь на дороги было нанесено около 2000 тонн противогололедных реагентов.
- В условиях непрерывного снегопада спецтехника работала в усиленном режиме, рассыпая по проезжей части противогололедные реагенты, - сообщили в администрации города.
В первую очередь производилась обработка основных городских магистралей, где проходит наибольшее количество общественного транспорта – проспекта им. Ленина, улиц 64-й армии, Лазоревая и других. Затем техника  выходила на второстепенные автодороги. Работы по очистке дорог и вывозу снега во всех районах будут продолжаться в течение дня. 
В мэрии напоминают, что придомовые территории должны расчищать от снега управляющие компании.

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