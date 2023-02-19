На волгоградские дороги за ночь высыпали 2000 тонн реагентов









В Волгограде продолжается ликвидация последствий снегопада. Как сообщили в мэрии, за ночь на дороги было нанесено около 2000 тонн противогололедных реагентов.

- В условиях непрерывного снегопада спецтехника работала в усиленном режиме, рассыпая по проезжей части противогололедные реагенты, - сообщили в администрации города.

В первую очередь производилась обработка основных городских магистралей, где проходит наибольшее количество общественного транспорта – проспекта им. Ленина, улиц 64-й армии, Лазоревая и других. Затем техника выходила на второстепенные автодороги. Работы по очистке дорог и вывозу снега во всех районах будут продолжаться в течение дня.

В мэрии напоминают, что придомовые территории должны расчищать от снега управляющие компании.



