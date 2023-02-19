На волгоградские дороги за ночь высыпали 2000 тонн реагентов

Общество 19.02.2023 09:18
0
19.02.2023 09:18
В Волгограде продолжается ликвидация последствий снегопада. Как сообщили в мэрии, за ночь на дороги было нанесено около 2000 тонн противогололедных реагентов.
- В условиях непрерывного снегопада спецтехника работала в усиленном режиме, рассыпая по проезжей части противогололедные реагенты, - сообщили в администрации города.
В первую очередь производилась обработка основных городских магистралей, где проходит наибольшее количество общественного транспорта – проспекта им. Ленина, улиц 64-й армии, Лазоревая и других. Затем техника выходила на второстепенные автодороги. Работы по очистке дорог и вывозу снега во всех районах будут продолжаться в течение дня.
В мэрии напоминают, что придомовые территории должны расчищать от снега управляющие компании.
Без ущерба для бюджета: волгоградцам рассказали, чем заменить подорожавшие огурцы19.02.2023 09:46
Общество 19.02.2023 09:46
«Что за бахи?»: жители Котово обсуждают серию ночных хлопков19.02.2023 09:04
Общество 19.02.2023 09:04
Волгоградская облдума закупает 9 тысяч пакетов за 600 тысяч рублей19.02.2023 08:25
Общество 19.02.2023 08:25
В Волгоградской области наладят выпуск саперных лопат для нужд СВО18.02.2023 20:59
Общество 18.02.2023 20:59
МЧС: Волгоградскую область в ближайшие сутки накроет ледяной шторм18.02.2023 19:32
Общество 18.02.2023 19:32
Телеведущий Соловьев посетил спецотряд «Сталинград» в зоне СВО18.02.2023 18:25
Общество 18.02.2023 18:25
Нуждается в помощи врачей: в Волгоградской области бесследно исчезла пенсионерка в халате18.02.2023 17:25
Общество 18.02.2023 17:25
Концессии оперативно заменили оборудование на канализации в Волгограде18.02.2023 17:01
Общество 18.02.2023 17:01
Сбили цену. В Волгограде в 2024 году возведут новую дорогу на Семи ветрах18.02.2023 16:10
Общество 18.02.2023 16:10
Пристегните ремни. К лету на волгоградских дорогах установят 250 следящих систем18.02.2023 15:19
Общество 18.02.2023 15:19
Путин подписал закон о поддержке вдов участников СВО18.02.2023 14:05
Общество 18.02.2023 14:05
В Волгограде нашли подрядчика для строительства новой улицы за 379 млн рублей18.02.2023 13:30
Общество 18.02.2023 13:30
«Снег, метель, грязь, а он — один»: участковый рассказал о тонкостях работы в волгоградской глубинке18.02.2023 11:23
Общество 18.02.2023 11:23
В Волгоградской области назвали лидеров пищевой промышленности18.02.2023 10:25
Общество 18.02.2023 10:25
Погибшим на Украине сержантам открыли мемориальные доски в Волгоградской области18.02.2023 09:47
Общество 18.02.2023 09:47