Общество

МЧС: Волгоградскую область в ближайшие сутки накроет ледяной шторм

Общество 18.02.2023 19:32
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18.02.2023 19:32


Спасатели регионального ГУ МЧС предупредили жителей Волгоградской области о резком изменении погоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МЧС, в регионе в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер и снегопады. 

— 19 февраля в Волгоградском регионе в ночные часы ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, — пояснили информагентству в спасательном ведомстве. — В отдельных районах прогнозируется сильный снег, метель. В дневные часы небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. 

Спасатели уточняют, что в ночной и утренний периоды в отдельных районах области вероятен туман. Сохраняются гололедно-изморозевые явления, возможно налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах — гололедица и снежные заносы. В ночные и утренние часы усилится ветер. Его порывы будут составлять до 15-20 м/с. 

В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают, что из-за понижения температуры возрастает вероятность техногенных пожаров. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать самодельные электроприборы для обогрева. При возникновении пожара — немедленно звоните по номеру 101. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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