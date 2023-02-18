МЧС: Волгоградскую область в ближайшие сутки накроет ледяной шторм

Спасатели регионального ГУ МЧС предупредили жителей Волгоградской области о резком изменении погоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной главк МЧС, в регионе в ближайшие сутки ожидается штормовой ветер и снегопады.

— 19 февраля в Волгоградском регионе в ночные часы ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, — пояснили информагентству в спасательном ведомстве. — В отдельных районах прогнозируется сильный снег, метель. В дневные часы небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега с дождем.

Спасатели уточняют, что в ночной и утренний периоды в отдельных районах области вероятен туман. Сохраняются гололедно-изморозевые явления, возможно налипание мокрого снега на проводах ЛЭП и ветках деревьев. На дорогах — гололедица и снежные заносы. В ночные и утренние часы усилится ветер. Его порывы будут составлять до 15-20 м/с.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области напоминают, что из-за понижения температуры возрастает вероятность техногенных пожаров. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать самодельные электроприборы для обогрева. При возникновении пожара — немедленно звоните по номеру 101.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»