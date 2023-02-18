В Волгограде отец забил до смерти 34-летнего сына за пьянство

В Красноармейском районе Волгограда отец провел воспитательную беседу со взрослым сыном при помощи кулаков. Как итог — 34-летний местный житель — скончался от разрыва печени до приезда врачей, сообщает ИА «Высота 102».

— Следственный отдел по Красноармейскому району Волгограда СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Фигурант задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ.

По версии следствия, 15 февраля 2023 года подозреваемый пришел в гости к своему сыну и в очередной раз застал его пьяным. Отца это просто взбесило и он начал ругать свое великовозрастное дитя, а в качестве профилактики, видимо, решил добавить пару ударов руками и ногами по телу. Сын потерял сознание, после чего отец вызвал врачей. Однако по приезду медики лишь констатировали смерть 34-летнего хозяина жилища.

— Согласно выводам экспертов, причиной смерти 34-летнего мужчины стала тупая травма живота с разрывом печени, осложнившаяся травматическим шоком, — добавили в волгоградском следкоме.

Фото: архив ИА «Высота 102»