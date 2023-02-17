Соревнования по спортивной охоте пройдут в Волгоградской области 23 февраля

Фото Минприроды РФ
Общество 17.02.2023 19:36
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17.02.2023 19:36
Фото Минприроды РФ
В Волгоградской области пройдет охотничий биатлон, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этом году соревнования по спортивной охоте состоятся в Котовском районе, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды.
Соревнования проводятся для повышения уровня практической подготовки охотников, привлечения молодежи к занятию спортивной и любительской охотой, пропаганды здорового образа жизни, отметили в ведомстве.
Главный организатор - ООО "Велес" - организация, за которой закреплено охотничье угодье "Моисеевское", где пройдут состязания.
Участникам предстоит на охотничьих лыжах преодолеть расстояние в 1 км и продемонстрировать меткость в стрельбе по тарелкам. Самых быстрых и метких ждут ценные призы.
В соревнованиях могут принять участие достигшие 18-летнего возраста, имеющие охотничий билет, разрешения на хранение и ношение оружия и медицинский полис. С собой необходимо иметь личное гладкоствольное оружие 20, 16 или 12 калибра и сигнальный жилет. Но для болельщиков никаких ограничений нет.
Для участия в состязаниях необходимо до 20 февраля подать заявки по телефону 8 8002228858.
Фото Минприроды РФ
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