Соревнования по спортивной охоте пройдут в Волгоградской области 23 февраля









В Волгоградской области пройдет охотничий биатлон, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этом году соревнования по спортивной охоте состоятся в Котовском районе, сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды.





Соревнования проводятся для повышения уровня практической подготовки охотников, привлечения молодежи к занятию спортивной и любительской охотой, пропаганды здорового образа жизни, отметили в ведомстве.





Главный организатор - ООО "Велес" - организация, за которой закреплено охотничье угодье "Моисеевское", где пройдут состязания.





Участникам предстоит на охотничьих лыжах преодолеть расстояние в 1 км и продемонстрировать меткость в стрельбе по тарелкам. Самых быстрых и метких ждут ценные призы.







В соревнованиях могут принять участие достигшие 18-летнего возраста, имеющие охотничий билет, разрешения на хранение и ношение оружия и медицинский полис. С собой необходимо иметь личное гладкоствольное оружие 20, 16 или 12 калибра и сигнальный жилет. Но для болельщиков никаких ограничений нет.







Для участия в состязаниях необходимо до 20 февраля подать заявки по телефону 8 8002228858.