



Акцию по безопасности для жителей Котельниково провели молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия и участники молодежного волонтерского движения города.

Во время акции активисты провели массовый опрос знаний по нормам охраны труда, промышленной безопасности и правилам дорожного движения и снабдили участников средствами защиты.

В городе Котельниково респондентами волонтеров стали представители младшего поколения, для которых жизненно важно знать правила безопасности на дороге. В подарок за правильные ответы по ПДД дети получили светоотражающие брелоки в виде медвежат, которые легко крепятся к сумкам, детским коляскам, к самокатам или велосипедам.









В акции участвовали не только дети, но и их родители, которые поддержали стремление волонтеров обезопасить детей от возможных дорожных происшествий.

Профилактическую акцию на Гремячинском ГОКе провели молодые специалисты. Сотрудники предприятия отвечали на вопросы охраны труда и производственной безопасности. Призом за хорошие знания стали светоотражающие ленты, которые можно прикрепить к рюкзаку или куртке.

Участники акции поблагодарили организаторов профилактической беседы и отметили, что теперь будут еще более внимательны, особенно в ненастную погоду и в ночное время.

Волонтерское движение и молодые специалисты и впредь будут оказывать содействие ЕвроХим-ВолгаКалию в осуществлении важных инициатив, направленных на профилактику безопасности, и в реализации других социально значимых проектов.



