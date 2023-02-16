Общество 16.02.2023 11:40
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16.02.2023 11:40
Акцию по безопасности для жителей Котельниково провели молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия и участники молодежного волонтерского движения города.
Во время акции активисты провели массовый опрос знаний по нормам охраны труда, промышленной безопасности и правилам дорожного движения и снабдили участников средствами защиты.
В городе Котельниково респондентами волонтеров стали представители младшего поколения, для которых жизненно важно знать правила безопасности на дороге. В подарок за правильные ответы по ПДД дети получили светоотражающие брелоки в виде медвежат, которые легко крепятся к сумкам, детским коляскам, к самокатам или велосипедам.
В акции участвовали не только дети, но и их родители, которые поддержали стремление волонтеров обезопасить детей от возможных дорожных происшествий.
Профилактическую акцию на Гремячинском ГОКе провели молодые специалисты. Сотрудники предприятия отвечали на вопросы охраны труда и производственной безопасности. Призом за хорошие знания стали светоотражающие ленты, которые можно прикрепить к рюкзаку или куртке.
Участники акции поблагодарили организаторов профилактической беседы и отметили, что теперь будут еще более внимательны, особенно в ненастную погоду и в ночное время.
Волонтерское движение и молодые специалисты и впредь будут оказывать содействие ЕвроХим-ВолгаКалию в осуществлении важных инициатив, направленных на профилактику безопасности, и в реализации других социально значимых проектов.
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