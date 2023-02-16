Администрация городского округа город Фролово Волгоградской области приняла решение не отменять концерт Валерия Калинкина, члена Союза писателей России, поэта и почетного гражданина Фролово. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа, Валерий Михайлович Калинкин должен был 22 февраля выступить на благотворительном концерте «Посиделки с Калинкиным». Однако 9 февраля пришла печальная весть о смерти поэта. Он скончался на 81-ом году жизни.

– Валерий Михайлович должен был совместно с артистами городского дома культуры исполнить песни на свои стихи и сам он хотел прочитать со сцены свои произведения, в том числе о малой родине, – пояснили в администрации. – К несчастью, его жизнь оборвалась. Но мы решили все-таки провести благотворительный концерт и вспомнить нашего земляка.

Валерий Калинкин жил и родился во Фролово. Был военным и журналистом, в свое время редактировал журнал «Армия и культура».

На его стихи написано множество песен, которые исполняли Валентина Толкунова, Анне Вески, ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова и другие звезды эстрады.

Фото администрации Фролово / VK.com