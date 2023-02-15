Волгоградская облдума закупает 9 тысяч открыток на 1 миллион рублей

Общество 15.02.2023 08:00
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15.02.2023 08:00
Аппарат Волгоградской облдумы объявил аукцион на поставку поздравительных открыток для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, соответствующее извещение было опубликовано накануне, 14 февраля.
Планируется приобрести 3 тысячи открыток с надписью «Поздравляю!», столько же - «С Новым годом!» и еще 3 тысячи с надписью «С днем рождения!». Начальная цена контракта составила 1 миллион 15 тысяч 740 рублей.
Как следует из технического задания, открытки для депутатов изготовят из чистоцеллюлозной тонированной дизайнерской бумаги с перламутровым покрытием белого цвета. Сувенирная продукция должна быть сложена внутрь. А для удержания вложения предусматривается наличие вырубки в виде 2 насечек.
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