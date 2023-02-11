В Волгоградской области джип протаранил теплотрассу и порвал трубу

Во Фролово Волгоградской области сегодня, 11 февраля, джип протаранил теплотрассу по улице Рабочей, 7. Как сообщает ИА «Высота 102», без теплоснабжения остаются несколько домов.

— Ведутся аварийно-восстановительные работы. О подаче тепла будет сообщено дополнительно, — сообщили информагентству в администрации Фролово.





Уточняется, что без тепла остались дома № 53, 55, 57 по улице рабочей. По состоянию на 19.00 местные власти анонсировали продолжение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе.

Фото: администрация Фролово