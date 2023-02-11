Общество

В Волгоградской области джип протаранил теплотрассу и порвал трубу

Общество 11.02.2023 19:32
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11.02.2023 19:32


Во Фролово Волгоградской области сегодня, 11 февраля, джип протаранил теплотрассу по улице Рабочей, 7. Как сообщает ИА «Высота 102», без теплоснабжения остаются несколько домов. 

— Ведутся аварийно-восстановительные работы. О подаче тепла будет сообщено дополнительно, — сообщили информагентству в администрации Фролово. 


Уточняется, что без тепла остались дома № 53, 55, 57 по улице рабочей. По состоянию на 19.00 местные власти анонсировали продолжение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе. 

Фото: администрация Фролово 

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