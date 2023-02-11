В Череповце создали ледяную копию скульптуры «Родина-мать» из Волгограда

На фото: композиция «За Родину!»

В Череповце определили победителей фестиваля ледяных скульптур, в котором участвовали 16 команд из разных городов России и Беларуси. Как сообщает ИА «Высота 102», в этом году авторские работы были посвящены Великим битвам. Первое место заняли ледяные копии монумента «Родина-мать зовет!» и скульптуры «Стоять насмерть», расположенные на Мамаевом кургане в Волгограде.





На фото: композиция «Сталинградская Мадонна»

— Победу одержала композиция «За Родину!». Ее авторами выступил творческий тандем из Санкт-Петербурга и Тюмени «Без комментариев». В Череповце эта команда побеждает во второй раз, — сообщили информагентству организаторы конкурса. — Второе место заняла команда «Три-Ди», представляющая Москву и Пензу со скульптурой «Сталинградская Мадонна». Почетное третье место досталось мастерам команды «Быть добру!» из Сергиева Посада за инсталляцию «Память».





На фото: композиция «Память»

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о воссоздании ледяной копии «Родины-матери» в городе Учалы Республики Башкортостан. Фигура украсила центральную городскую площадь.

Фото: Мгновения Череповца