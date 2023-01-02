В городе Учалы Республики Башкортостан вырезали изо льда копию скульптуры «Родина-мать», установленной в Волгограде. Автором выступил Ринат Шакиров — обладатель гран-при ежегодного конкурса ледовых скульптур. Фигура украсила центральную городскую площадь.

— Никого не оставляет равнодушным ледяная скульптура «Родина-мать», автором которой является Ринат Шакиров! Это символ нашей сплоченности и Победы! — приводит ИА «Высота 102» слова главы администрации Учалинского района Руслана Гилязетдинова.





Однако уже через пару дней, в канун Нового года, по словам местных жителей, неизвестные вандалы отломили ледяной копии руку. Глава района вскоре сообщил, что виновные найдены.

— Пусть эта история закончится в уходящем году. Последствия исправлены, виновники найдены, разговор с ними состоялся. Для ребят это будет уроком на всю жизнь. Мы хорошо знаем свои права, но не стоит забывать и о своих обязанностях, которые порой мы перекладываем на школу. Общайтесь со своими детьми, учите их вести себя правильно, — резюмировал Гилязетдинов.

Уточняется, что работа Рината Шакирова удостоилась высокой оценки жюри ежегодного конкурса авторов ледовых скульптур «Волшебный лед». Мужчина стал обладателем гран-при.

Фото: Руслан Гилязетдинов, Анонимно об Учалах / vk.com