В Волгограде производителей армейской экипировки призвали к социальной ответственности

В Волгоградском УФАС отчитались о результатах мониторинга за ценообразованием на рынке розничной торговли армейской экипировкой и иной продукцией соответствующего назначения. Так, после начала частичной мобилизации осенью прошлого года стали поступать жалобы на высокие цены на одежду и предметы, которые составляли снаряжение мобилизованных.

В связи с этим ФАС РФ объявило о начале проверки производителей этой продукции.

В свою очередь, как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, региональное управление направило 10 региональным хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на данном рынке, письма о необходимости принятия мер по защите мобилизуемых граждан и обеспечению социальной-экономической стабильности.

В частности, в данных посланиях производителей амуниции призвали к проявлению социальной ответственности, добросовестного поведения, основанного на принципах ответственного ценообразования, включая недопущение создания искусственного дефицита на рынке, что может привести к дальнейшему росту цен.

Напомним, после объявления частичной мобилизации родственники призванных мужчин жаловались на резкий рост цен на камуфляж, обувь, термобелье, спортивные коврики и другие предметы, которые входили в армейскую амуницию. В среднем стоимость такого набора доходила до 50 тысяч рублей, что было неподъемным для многих семей.

В связи с этим региональные власти направили на полигоны, где мобилизованные проходили обучение, партию армейской экипировки.

При этом в ФАС РФ, где объявили о начале проверки производителей армейской экипировки, не сообщили о результатах проведенного мониторинга.