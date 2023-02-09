







В Волгограде лифт в подъезде многоквартирного дома, где живет 87-летняя дитя Сталинграда Нина Ивановна Петрова, первый раз в этом году включили накануне 2 февраля.

Как сообщил ИА «Высота 102» сын женщины Алексей, до этого дня подъемник в подъезде не работал больше трех месяцев, из-за чего его мама не могла выйти из дома. Нине Ивановне было трудно пешком спуститься с 4-го этажа, чтобы подышать свежим воздухом или сходить в магазин. Поневоле женщина оказалась запертой в своей квартире многоэтажки №34 по улице им. генерала Штеменко.













Нина Петрова - дитя Сталинграда, Почетный донор СССР, ветеран труда, победитель социалистических соревнований 1976 и 1977 годов. У женщины множество различных удостоверений и наград. Из последних – памятный знак губернатора Волгоградской области «80 лет Победы в Сталинградской битве».

– В ДК имени Гагарина в преддверии 2 февраля награждали «Детей Сталинграда», но мама из-за неработающего лифта не смогла туда пойти, а меня беспокоить не стала. Я об этом награждении узнал из новостей, когда уже все случилось, - сообщил информагентству Алексей Петров.

Жаловаться во все инстанции он начал еще в декабре 2022 года. Мужчина просил починить лифт и сети в подвале из-за которых в подъезде стояла сильная влажность и ощущался резкий запах канализации. Волгоградец не исключает, что влажность в подъезде и могла вывести из строя лифтовое оборудование.













– Лифт нам поменяли на новый в 2017 году, а сейчас отвечают, что гарантийный ремонт закончился. Но оборудование должно работать и после окончания гарантии. Месяц назад сообщили, что какую-то деталь увезли в Москву и не знают, когда привезут. 2 февраля лифт заработал, но в выходные, это 4-5 февраля было, мы с сестрой вновь поднимались к маме пешком, – рассказывает сын Нины Ивановны.













Как убедились журналисты информагентства, подъемный механизм сегодня работает, но с трудом: заедают кнопки, лифт перескакивает через этажи, останавливается где хочет и двери открывает не всегда. Внутри лифт покрылся ржавчиной и выглядит так, будто прослужил уже не одно десятилетие. В подъезде опри этом стоит удушающий запах канализации.













В ООО «Сигма-Юг», которое обслуживает эту многоэтажку, сообщили, что лифтовое оборудование после замены детали было запущено 1 февраля и сейчас все работает. Кроме того, в подъезде, где живет дитя Сталинграда, сотрудники управляющей компании вывели из подвала трубу вентиляции, чтобы устранить запаривание в подвале дома.

– Такая особенность дома, что подвальное помещение находится на глубине 4 метров и если что-то подтекло, то высыхает там все очень долго. Поэтому и вывели трубу, чтобы все запаривание уходило, – пояснила инженер УК Ольга Мацько.













Проблема с излишней влажностью и канализационным запахом, как считают в УК, в данном подъезде устранена. А за состояние лифта следит специализированная компания, куда и посоветовали обращаться за комментарием о причинах поломки лифта.













В конце декабря 2022 года Алексею Петрову пришел ответ из департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, в котором пояснялось, что лифт остановлен из-за выхода из строя частотного преобразователя главного привода электродвигателя. Причиной канализационного запаха было указано «нарушение правил пользования системой водоотведения собственниками помещений многоквартирного дома». Волгоградца также проинформировали, что управляющая компания в ноябре провела работы по замене канализационного выпуска подъезда и частичной замене трубопровода системы водоотведения в подвальном помещении.

В новом письме, которое сын Нины Ивановны получил 7 февраля текущего года из управления «Жилищная инспекция Волгограда» городского департамента ЖКХ и ТЭК, мужчина узнал еще одну причину неисправности лифта.













– Причиной нефункционирования лифтового оборудования в подъезде №4 МКД явилась повышенная влажность в машинном помещении, что привело к выходу из строя частотного преобразователя главного привода лифта, - говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции. – Для устранения возникшей аварийно ситуации в настоящее время силами УК проводятся мероприятия по устройству дополнительной приточно-вытяжной вентиляции шахты лифта и прокладке трубопровода отопления в машинное отделение. Пуско-наладочные работы лифтового оборудования будут начаты после окончательной просушки машинного помещения и шахты лифта.

В ответе жилинспекции также отмечается, что общедомовой трубопровод водоотведения, проходящий в подвальном помещении находится в технически исправном состоянии.













– ООО «Сигма-Юг» будет объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований в части технического состояния лифтового оборудования в подъезде №4, общедомовой системы водоотведения в границах подъезда №4 многоквартирного дома №34 по улице им. генерала Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда, – указано в письме.

Сведений о том, нуждается ли лифтовое оборудование в этом подъезде в еще каком-либо дополнительном ремонте, в документе не сообщается.

Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»



