Общество

«Удалось нагнать отставание»: под Волгоградом 200 рабочих, несмотря на мороз, ежедневно строят новую трассу

Общество 08.02.2023 09:53
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08.02.2023 09:53


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области продолжается строительство новой скоростной трассы, которая в будущем соединит мосты через Волгу и реку Ахтубу. В эти дни подрядной компанией в Волго-Ахтубинской пойме возводятся сразу два моста и транспортная развязка. 8 февраля ход реализации стратегического транспортного проекта оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. 

Как было озвучено в ходе выездной инспекции, на сегодня готовность первого этапа строительства скоростной трассы составляет 42%.  На путепроводе через ерик Гнилой ведется сборка металлокаркаса пролетных строений для последующей надвижки, а на мосту через Осинки – бетонирование консольной части конструкции. Ежедневно, по данным генерального подрядчика, на объектах задействованы 200 рабочих и больше 150 единиц техники.

Напомним, что третий пусковой комплекс, а именно – новая скоростная трасса, решит в будущем проблему перегруженности волгоградских дорог и уведет транзитный транспорт от населенных пунктов, расположенных в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, избавив население от чрезмерной загазованности и высокой аварийности на существующей двухполосной дороге. Как отметил Андрей Бочаров, этот проект, а также ряд других являются приоритетными для региона. 

2022 год мы завершили успешной работой на дорожно-транспортной инфраструктуре, порядка 600 километров мы привели в надлежащее состояние и сегодня они успешно используются. В этом году мы планируем охватить работой такой же объем, – заявил Андрей Бочаров в ходе инспекции. – Для нас развитие дорожной инфраструктуры является важной задачей, поэтому на этом направлении сосредоточены серьезное внимание и серьезный объем финансовых средств. Основные объекты, которым нужно уделять внимание: объездная дорога вокруг Волгограда, проект которой сегодня реализуется в соответствии с графиком (по итогам 2024 года мы должны сдать уже первый и второй этапы), и мостовой переход через Волгу, который состоит из четырех пусковых комплексов. Напомню этот объект возводится в соответствии с ранее утвержденным проектом. 


По словам Андрея Бочарова, на сегодня в рамках строительства скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме удалось нагнать отставание от графика. 

При этом качество работ остается высоким, – подчеркнул волгоградский губернатор, напомним, что третий пусковой комплекс предполагает возведение 14-ти инженерных сооружений, включая два моста, одна развязка и 11 водопропускных сооружений. 


Напомним, что общая протяженность новой скоростной  трассы составит 14 километров. Ее строительство разбито на несколько очередей. Протяженность первого —  4,5 км, включая возведение двух мостовых переходов —  200-метрового через ерик Осинки и 420-метрового через ерик Гнилой. На втором этапе предстоит возвести автомагистраль длинною 9,7 км с шестью искусственными сооружениями.

Как сообщил Андрей Бочаров сегодня, из-за большого количества водных объектов, в проект были внесены корректировки, предполагающие дополнительное усиление конструкций. 

Отметим, что работы на объекте продолжаются в любую погоду, несмотря на мороз и сильный ветер, как, например, сегодня. 


Фото: администрация Волгоградской области 

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