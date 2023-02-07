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«Он слишком много говорит»: в Волгограде журналист пообещал разобраться с радиоведущим

Общество 07.02.2023 17:36
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07.02.2023 17:36


В Волгограде анонсирован поединок в турнире Лиги бокса «Страна Чемпионов» между ведущим программы «Мастера спорта» Адилем Зодоровым и теле- и радиоведущим Алексеем Голдовым. Мастера слова решили доказать на деле, чего они стоят и сегодня, 7 февраля, бойцы впервые посмотрели друг другу в глаза на пресс-конференции, а также поделились деталями подготовки. 

Бой пройдет по правилам бокса в формате три раунда по две минуты. Бойцы будут биться в полной защитной экипировке, включая шлемы и 16-унцовые перчатки. Начинающие спортсмены выступят в весовой категории до 91 килограмма. 


— На самом деле это вообще новое для меня занятие, тем более в таком формате, — рассказал теле- и радиоведущий Алексей Голдов. — Адиль мне предложил поединок по правилам бокса, я согласился не сразу (улыбается), где-то два дня подумал и решился. Важно преодолеть себя и пора становиться мужчиной.  

По словам тренера известного в Волгограде ведущего, его ученик уже показывает успехи. 

— Мы не будем отталкиваться от соперника в этом бою, а просто будем делать свою работу, покажем, на что способны и чему мы научились, — говорит наставник Голдова Арам Мачкалян. — Перво-наперво мы работаем над психологическим моментом, ведь причинять людям боль не так просто, как кажется. Определенные успехи у нас есть, хотя всего прошло около 10 тренировок. Наша стратегия — только побеждать. 

Бойцам предстоит за оставшееся до поединка время выйти на пик формы. Причем ни один из новоиспеченных боксеров не имеет за спиной спортивного прошлого, и предстоящий бой станет для них дебютом.  


— Мой любимый удар? Алексей почувствует его в ринге. Он слишком много говорит, — с улыбкой отвечает телеведущий и спортивный комментатор Адиль Зодоров. — Однако стоит ему отдать должное — Алексей практически сразу принял мой вызов после того, как от боя отказались несколько человек. За это отдельное уважение. 

Тренер Адиля Павел Дешевов отмечает, что его ученик «будет заниматься любимым делом — бить человека».

— Ни для кого не секрет, что даже раунд в ринге может показаться вечностью. Для Алексея Голдова эти минуты будут самыми долгими, потому что его будут бить, — уверен наставник спортивного комментатора. — У Адиля бешеная скорость. Я не знаю, как Алексей будет справляться с этой задачей. Как говорит Адиль, он будет успевать в ринге и боксировать, и комментировать. Мы даже придумали ему сценическое имя — «Уничтожитель». 

Однако, по словам Алексея Голдова, основное преимущество его соперника заключается лишь в десятках отсмотренных спортивных поединков. 

— Человек, когда смотрит на бокс и комментирует технику бойцов, считаю, что имеет некое преимущество. Я, например, не являюсь фанатом бокса, а первое видео по этой тематике мне показал мой тренер, но все остальное — лишь вопрос тренировок и самоотдачи. Я не люблю бить людей, поэтому мне придется сделать исключение для этих шести минут поединка, — заключил Голдов. 

Адиль Зодоров призывает всех волгоградцев принять участие в турнирах Лиги бокса «Страна чемпионов». 


— Многие не имеют возможности испытать себя, а тут получается, мы можем выйти в ринг и показать, на что способны. Многие меня спрашивали: «Зачем тебе это?» Мы уже взрослые люди, и несмотря на то, чем мы занимаемся в жизни, наступают моменты, когда для дальнейшего движения необходима хорошая встряска, новые ощущения. В нашем случае — это бокс, — рассуждает телеведущий. — Хотелось бы победить досрочно, но другое дело, если мы с Алексеем Голдовым на протяжении всех трех раундов покажем плотную хорошую работу, и никто ни от кого не будет убегать.  

Главный бой VI турнира второго сезона Лиги бокса «Страна Чемпионов» между двумя представителями творческих профессий запланирован на 5 марта. Спортивное мероприятие пройдет на базе учебно-тренировочного комплекса Волгоградской государственной академии физической культуры. расположенного на проспекте имени В. И. Ленина, 78. Начало мероприятие — в 12.00. 

Основатель и идейный вдохновитель проекта «Страна Чемпионов», чемпион СНГ и Славянских стран по боксу в тяжелом весе Михаил Насыров рассказал, что сам проект впервые стартовал в Волгограде в декабре 2021 года. В этом сезоне организаторы приняли решение каждый турнир посвящать героям России — уроженцам Волгоградской области — отличившимся в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

За ходом тренировок Алексея Голдова и Адиля Зодорова можно следить посредством соцсетей и группы VK. Желающие поучаствовать в турнирах могут заполнить специальную форму. Вход на поединок 5 марта — бесплатный. Известно, что бокс из мужчины по паспорту делает мужчину по факту. Что произойдет с медийными участниками турнира — покажет время и пускай, как говорится, победит сильнейший. 


Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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