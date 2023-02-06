Группа «Корни» даст бесплатный концерт в Волгограде 10 февраля

В Волгограде известная группа «Корни» выступит бесплатно перед горожанами в рамках Фестиваля высокого полета, посвященного 100-летию гражданской авиации. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском аэропорту.

Мероприятие состоится 10 февраля с 16.00 до 20.00 на территории эко-парка «Ангарский». Организаторы обещают зрителям музыку, подарки, угощения и салют.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что ПАО «Международный аэропорт Волгограда» планирует потратить на проведение фестиваля 3 миллиона рублей.