Волгоградец призывал в Сети к расправе над кавказцами

В Тракторозаводский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении Георгия Хворостова, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина призывал в Интернете к насилию над представителями кавказских народностей.

— На стадии предварительного следствия фигурант дела признал свою вину в полном объеме, — рассказали информагентству в пресс-службе райсуда. — Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Санкция в качестве максимума предполагает до пяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Известно, что материалы дела поступили в суд 20 января 2023 года. Следующее заседание запланировано на 16 февраля.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»