В Волгограде и области в начале рабочей недели похолодает до -13

Общество 05.02.2023 21:25
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05.02.2023 21:25
Синоптики не прогнозируют существенных осадков в понедельник, 6 февраля, в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, ночью и утром в регионе ожидается туман и гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, местами небольшой снег.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ночью температура понизится до -8...-13º, днем будет -3...-8º.
Примерно такая же погода будет и в областном центре. Ночью в Волгограде возможен небольшой снег, а днем осадков не обещают. В ночные часы температура воздуха составит -8...-10º, днем -4...-6º.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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