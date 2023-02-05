Зевс, Персей и Любава родились в январе в Волгоградской области

Общество 05.02.2023 10:45
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05.02.2023 10:45
В Волгоградской области родители продолжают удивлять сотрудников ЗАГС необычными именами, которыми они называют своих новорожденных детей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете юстиции региона, в январе в регионе появились мальчики с именами Лука, Мефодий, Гарик, Гордей, Елисей, Илларион, Зевс, Персей и Добрыня.
Девочек называли такими редкими именами, как Евангелиста, Тея, Сая, Алисия, Ариэлла, Арнэлла, Дорофея, Иделия, Любава, Марта, Ранэль и Рогнеда.
Популярными именами по-прежнему остаются София, Мария, Ева, и Варвара у девочек и Артем, Александр, Михаил и Марк у мальчиков.
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