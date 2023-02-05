







В Волгограде определили предмет охраны объекта культуры регионального значения «Кинотеатр «Юбилейный» в Красноармейском районе, сообщает ИА «Высота 102».

В соответствии с приказом облкультнаследия, предметом охраны кинотеатра «Юбилейный», который в настоящее время представляет собой разрушенное здание с провалившейся крышей, включает четыре пункта. Ценность того, что осталось от объекта на проспекте Канатчиков, 24, представляют местоположение и градостроительные характеристики, а также объемно-пространственная композиция здания. Здесь поясняется, что охране подлежит прямоугольный объем, сформированный выступающими продольными стенами трапециевидной формы и консольно выступающим над ступенчатым стилобатом объемом второго этажа.

Предметом охраны также является композиционное решение и архитектурно-художественное оформление главного фасада со стороны проспекта имени Героев Сталинграда и северного бокового фасада со стороны проспекта Катантчиков. Поясняется, что это «характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада». Под этим подразумевается поверхностное остекление главного фасада, включая входные двери, лестница во всю ширину и наружная лестница с вертикальной опорной стенкой.

Напомним , что облкомимущество несколько раз пыталось продать останки кинотеатра «Юбилейный» в Волгограде, но желающих приобрести этот объект не нашлось.

«Юбилейный» был построен в 1975 году. На момент строительства являлся кинотеатром высшего класса, самым крупным кинотеатром в городе Волгограде, совмещал в себе зрелищные и клубные функции. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Однако статус объекта явно не соответствует тому состоянию, в котором он находится.



