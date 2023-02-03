В Волгограде мобилизовали военных коммунальщиков для очистки крыш

Общество 03.02.2023 09:24
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03.02.2023 09:24
Три бригады военных коммунальщиков созданы в Волгоградской области для очистки снега с кровель обслуживаемых объектов. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня, 3 февраля, в пресс-службе Южного военного округа.
- Несмотря на благоприятную погодную обстановку в Волгоградской области, связанную с отсутствием обильных осадков в виде снега, военные коммунальщики Волгоградской области провели подготовку к устранению возможных последствий при ухудшении погодных условий, влияющих на безопасную эксплуатацию объектов коммунального назначения и казарменно-жилищного фонда, - пояснили в пресс-службе округа.
Для этих целей в Волгограде созданы специальные бригады на производственных участках жилищно-коммунальной службы №11 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Южному военному округу. Военные коммунальщики находятся в постоянной готовности, обеспечены всем необходимым для работы.
При обильном выпадении осадков им нужно будет своевременно очистить от снега более 100 объектов коммунального назначения и казарменно-жилищного фонда Минобороны России.
Фото: пресс-службе ЮВО
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