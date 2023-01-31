Росгвардейцы развернули в волгоградском лицее №5 полевую кухню









Настоящей солдатской кашей накормили военнослужащие и сотрудники Росгвардии школьников лицея №5 в Волгограде. Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, полевую кухню росгвардейцы развернули в рамках патриотического мероприятия, которое прошло в преддверии 80-летия Победы советских войск в Сталинградской битве.

Школьникам показали новейшие образцы вооружения, познакомили с работой кинолога ОМОН и собакой по кличке Ума.













- Более тысячи учеников увидели передвижной комплекс по поиску и обезвреживанию взрывоопасных объектов «Аракс», примерили защитный костюм сапера. Кроме того, ребята получили возможность осмотреть многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр», патрульную машину вневедомственной охраны и боевой УАЗ «Гусар», - сообщили в управлении.

Мероприятие прошло под музыкальное сопровождение военного оркестра.













По мнению заместителя начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области Андрея Пономарев, такие мероприятия стали уже доброй традицией. Сотрудники ведомства не только знакомят школьников со своей экипировкой и техникой, но и с удовольствием отвечают на вопросы детей.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области



