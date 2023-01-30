Север Волгоградской области завалило снегом

Общество 30.01.2023 12:55
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30.01.2023 12:55
Дорожники ликвидируют последствия снегопада в северных районах Волгоградской области. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в расчистке и обработке проезжей части федеральных автодорог в регионе минувшей ночью принимали участие 26 специализированных машин. Израсходовано порядка 130 тонн пескосоляной смеси.
Снег в ночь с 29 на 30 января выпал в Тамбовской, Воронежской и в северной части Волгоградской области. Всего в ликвидации последствий снегопада в этих регионах задействовано порядка 100 специализированных дорожных машин.
- Движение обеспечено в штатном режиме, - сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
Дорожная техника продолжает круглосуточное дежурство на сети подведомственных этому учреждению федеральных трасс.
Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль автодорог, в течение суток мокрый снег ожидается на территории Тамбовской и Воронежской областей. А в Волгоградской и Ростовской областях, помимо этого, возможен туман со снижением видимости до 100-200 метров.
В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград:
8 (4752) 710432 – Тамбовская и Рязанская области;
8 (8442) 503122 – Волгоградская и Воронежская области;
8 (863) 2329460 – Ростовская область.
Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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